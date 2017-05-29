Сергей Прядкин: "Фурсенко - грамотный и опытный управленец"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин положительно оценил назначение Сергея Фурсенко на пост гендиректора "Зенита". О назначении было объявлено 26 мая. Накануне также стало известно об отставке с поста главного тренера клуба Мирчи Луческу. По информации "СЭ", на его место придет Роберто Манчини.

- Фурсенко - опытный и грамотный управленец. Не забывайте, что, когда Фурсенко был президентом "Зенита", клуб победил в чемпионате России, - цитирует ТАСС Прядкина. - Команда за тот сезон выиграла почти все, что можно, для полного комплекта не хватило только Кубка страны.

Фурсенко занимал пост президента "Зенита" с 2006 по 2008 год, а с 2010 по 2012 год возглавлял РФС.