Сергей Песьяков: "Глядя на Самбу думал, что играю за основу"

Голкипер "Спартака-2" Сергей Песьяков после ничьей в матче 27-го тура первенства ФНЛ с "Динамо" (1:1) поблагодарил болельщиков за поддержку. Также голкипер высоко оценил новичков красно-белых.

– Показалось, что игра получилось немного жесткой. Чувствовалось, что это дерби?

– Отчасти да. Просто никто не хотели уступать – играли лидеры чемпионата. Отсюда и накал.

– Сегодня на трибунах собралось больше десяти тысяч человек. Что скажите?

– С учетом того, что это ФНЛ – великолепный результат. Наверное, это какой-то рекорд для лиги. Поправьте меня, если что.

– В Воронеже было больше.

– Возможно.

– Как вам новички команды – Самбу и Нимели?

– Это талантливые ребята. Но на футбольном поле я видел их сегодня впервые. Только на базе здоровался с ними. Тактические моменты Дмитрий Гунько им поправит: когда нужен дриблинг, когда пас отдавать.

– Внешне со стороны они похожи на Промеса и Зе Луиша.

– Глядя на Самбу, даже думал, что сегодня играю за основу. Он бегал слева. Издалека казалось, что это Квинси. Манера игры у него такая. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)