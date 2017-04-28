Сергей Горлукович: "Спартаку" нужно сыграть с ЦСКА как с "Зенитом"

Гостем авторской программы обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА "Начистоту" стал бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович. По мнению ветерана, красно-белым не стоит играть от обороны в матче 26-го тура чемпионата России против ЦСКА. Красно-белые лидируют в турнирной таблице с 57 очками, армейцы идут вторыми и отстают на 7 баллов.

– В ключевом матче с армейцами "Спартаку" стоит сделать ставку на закрытый, осторожный футбол или следует избрать тактику, которая помогла одолеть "Зенит"?

– На мой взгляд, надо сыграть как с "Зенитом". Команда к этому готова. Не стоит переходить на схему с тремя защитниками. Количество само по себе ничего не дает, важнее понимание того, что нужно делать. Не повторять ошибок, допущенных в Ростове, и все будет нормально.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Полностью интервью Сергея Горлуковича