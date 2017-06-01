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Сергей Фурсенко: "Будет конкурс на новый гимн болельщиков "Зенита"

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Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко призвал болельщиков команды создать новую версию гимна команды, упоминая в тексте песни более высокие задачи. Гимн болельщиков "Зенита" представляет собой переделанную "Вечернюю песню", известную по первой строчке – "Город над вольной Невой".

– Я призываю зрителей новую версию гимна создать, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Гимн не соответствует задачам "Зенита". Нужна новая версия, будет конкурс. В гимне надо петь про "Реал" (Мадрид), а не про "Гамбург", "Рапид" и Кубок УЕФА.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170601/1121233982.html

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Материалы сюжета: "Зенит": летние перемены-2017
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КОММЕНТАРИИ (4)
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avu1956

Гамбург и Рапид заменить на Челси и Мадрид и ВСЁ.

19:29

Yakunin

В Питере ныть...

19:17

П_о_в_а_р

King's Bounty IIII Я бычок подниму, горький дым затяну... --------------------------- )))))))))))) Ору.))))))))))))))

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King's Bounty IIII

Я бычок подниму, горький дым затяну...

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