Сергей Фурсенко: "Будет конкурс на новый гимн болельщиков "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Сергей Фурсенко призвал болельщиков команды создать новую версию гимна команды, упоминая в тексте песни более высокие задачи. Гимн болельщиков "Зенита" представляет собой переделанную "Вечернюю песню", известную по первой строчке – "Город над вольной Невой".

– Я призываю зрителей новую версию гимна создать, – цитирует "Р-Спорт" Фурсенко. – Гимн не соответствует задачам "Зенита". Нужна новая версия, будет конкурс. В гимне надо петь про "Реал" (Мадрид), а не про "Гамбург", "Рапид" и Кубок УЕФА.