Сердар Таски: "Спартак" показал, что явно превосходит ЦСКА"

Защитник "Спартака" Сердар Таски после победы в гостевом матче 26-го тура чемпионата России над ЦСКА (2:1) подчеркнул, что красно-белые закончили дерби должным образом, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Впервые с 1999 года "Спартак" обыграл ЦСКА дважды за сезон. Чемпионский почерк?

– Безусловно, каждая игра с таким соперником – прямым конкурентом идет за шесть очков. Мы обыграли армейцев дважды, и это показывает, что мы превосходим их в этом году. Нужно работать, чтобы в будущем закрепить успех.

– Во время матча фанаты жгли много пиротехники. Как относитесь к ней?

– Это же дерби! Здесь такое случается. У болельщиков самое боевое настроение, великолепная атмосфера. Конечно, для футболистов проще, когда матч длится без перерывов. Но это часть дерби, поэтому стоит относиться к этому спокойно.

– Яркая победа ЦСКА над "Локо" в прошлом туре вас не напугала?

– Да, мы видели их уверенный триумф в том матче. Но мы не стали бояться их из-за этого! Понимали, что наш соперник приближается по таблице, что нужно держать его на расстоянии, но готовились совершенно обычно. И закончили дерби должным образом – это самое главное.

– В первом дерби в истории "Открытие Арены" "Спартак" крупно проиграл ЦСКА – 0:4. Сегодня, получается, вы вернули должок на новом стадионе армейцев?

– Да, мы рассматриваем это как своего рода реванш. Но! В двух матчах против ЦСКА в этом сезоне мы показали, что превосходим соперника, причем превосходим явно. И нужно работать над тем, чтобы во всех принципиальных матчах одерживать верх. В том числе и над "Зенитом".

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"