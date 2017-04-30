Сердар Таски: "Спартак" показал, что явно превосходит ЦСКА"

Защитник "Спартака" Сердар Таски после победы в гостевом матче 26-го тура чемпионата России над ЦСКА (2:1) подчеркнул, что красно-белые закончили дерби должным образом, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.
– Впервые с 1999 года "Спартак" обыграл ЦСКА дважды за сезон. Чемпионский почерк?
– Безусловно, каждая игра с таким соперником – прямым конкурентом идет за шесть очков. Мы обыграли армейцев дважды, и это показывает, что мы превосходим их в этом году. Нужно работать, чтобы в будущем закрепить успех.
– Во время матча фанаты жгли много пиротехники. Как относитесь к ней?
– Это же дерби! Здесь такое случается. У болельщиков самое боевое настроение, великолепная атмосфера. Конечно, для футболистов проще, когда матч длится без перерывов. Но это часть дерби, поэтому стоит относиться к этому спокойно.
– Яркая победа ЦСКА над "Локо" в прошлом туре вас не напугала?
– Да, мы видели их уверенный триумф в том матче. Но мы не стали бояться их из-за этого! Понимали, что наш соперник приближается по таблице, что нужно держать его на расстоянии, но готовились совершенно обычно. И закончили дерби должным образом – это самое главное.
– В первом дерби в истории "Открытие Арены" "Спартак" крупно проиграл ЦСКА – 0:4. Сегодня, получается, вы вернули должок на новом стадионе армейцев?
– Да, мы рассматриваем это как своего рода реванш. Но! В двух матчах против ЦСКА в этом сезоне мы показали, что превосходим соперника, причем превосходим явно. И нужно работать над тем, чтобы во всех принципиальных матчах одерживать верх. В том числе и над "Зенитом".
zoolord
Да там все понятно стало сразу. Гончаренко сделал установку на быстрый гол. Она в итоге не оправдалась. Еще и пропустили сами достаточно не логично. Но и гол в раздевалку тоже нелогичный. А на второй тайм реально физики коням не хватило, Спартак все перехватывал. Даже отлично сыгравший в первом тайме Фернандес во втором заметно устал. Ну и Зе Луиш свое дело сделал, защитники коней с ним явно не справились. Видимо мечтали, что Спартак без напов играть будет. Каррере респект за тактику. Спартак - чемпион!!! Зайца нужно сшить - на вертел!
21:18
вперёд Спартак!
Купил сегодня перед матчем конской колбасы, которая оказалась очень вкусной!)))))
21:16
Табунщик
Да нет, было подавляющее преимущество СПАРТАКА. Каррера решал когда играть нам, а когда можно поиграть коням, называется тактика
21:11
Kuzma84
Зайца нужно сшить! - Опять ты)Ну что тут сказать, а еще кто-то говорит,что не пригорает у кого-то))Изыди нечистая))Сколько у Спартака было моментов? Напомнить?) Ты хоть в футбол когда-нибудь играл?) Футбол не терпит сослагательных наклонений! Или ты тот самый с животиком и пивом?)
21:07
Rastan
Никакого явного превосходства не было, а в отдельные периоды матча, ЦСКА заметно переигрыва Спартак.Всё решили грубейшие ошибки двух игроков ЦСКА.
21:00
redshark
Сердар, верим!
21:00
funyaka
Зайца нужно сшить! = а если бы Промес и Зобнин реализовали хотя бы половину своих моментов? Счет был бы разгромный? А если бы кони из 5 ударов в створ 4 не забили в игре с Локо? А если бы Слуцкого не убрали? Счет на табло, жуй дальше.
20:54
Проба положительна
Он в другом матче участвовал?! Или после матча с Романцевым успел)?
20:51
Зайца нужно сшить!
а
20:46
Зайца нужно сшить!
"причем превосходим явно" Может быть всё таки что-то курят? Если бы не Васин, кислотный диджей блин, а тем более забей Пони в начале, посмотрели бы где "явно" было бы. Весь сезон прет, видимо сразу на всю жизнь в одном сезоне
20:46
Hunter-Altair
Шикарный матч. Жаль, в первом тайме не использовали уйму моментов, после которых Спартак можно было выносить вперед ногами. Что сделал Васин до сих пор понять не могу да и сам он вряд ли сможет объяснить свое решение. А матч порадовал, настоящее дерби. Равная игра по совокупности, но не по результату.
20:46
burmistr
Турок,что с него возьмёшь. А отсудил Владик на удивление хорошо.
20:43
Один человек
Купили судью, и что теперь радоваться
20:40