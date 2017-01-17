Сальваторе Боккетти: "Очень рад продлить контракт со "Спартаком"

Защитник "Спартака" Сальваторе Бокетти, продливший контракт с московским клубом на 3 года, отметил, что рад продолжению сотрудничества с красно-белыми. Соглашение 30-летнего итальянца с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года.

– Я рад сообщить, что продлил контракт со "Спартаком", – написал Боккетти в комментарии к фотографии на своей официальной странице в Instagram.

Боккетти выступает за "Спартак" с 2013 года. В нынешнем сезоне чемпионата России игрок провел в составе красно-белых 11 матчей и забил один гол.