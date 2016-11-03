Руслан Нигматуллин: "Спартак" силен общекомандными действиями!"

Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 13-го тура "Спартак" – "Томь". Игра пройдет в субботу в Томске в 11.00 по московскому времени.

– Прошлая игра "Спартака" показала, что замена Боккетти в команде точно есть. Без Промеса играли с тем же "Уралом". Видимо, он еще не до конца вылечился, и пока тренер подстраховывается. Квинси, конечно, один из ведущих игроков, но у красно-белых есть и другие футболисты. Мне нравится в нынешнем "Спартаке" то, что клуб силен общекомандными действиями и сильно не зависит от отдельных футболистов. К сожалению, для томских болельщиков, "Томь" каждый раз выходит неготовой в премьер-лигу. Думаю, в субботу будет то же самое. "Спартак" должен выиграть. Мой прогноз – 2:1. (Любовь КОНЯЕВА)