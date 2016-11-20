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Руслан Нигматуллин: "Селихов достоин выступать за "Спартак"

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Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал возможное появление в московском клубе вратаря "Амкара" Александра Селихова. По словам Нигматуллина, 22-летний голкипер достоин выступать за красно-белых.

– Если Селихов перейдет в "Спартак", то конкуренция внутри команды усилится, – подчеркнул Нигматуллин. – Уверен, что Ребров просто так не сдастся. В этом сезоне Артем выглядит хорошо, красно-белые мало пропускают. Побиться Селихову за место в основном составе придется. Думаю, что и Артем, и Александр примерно равны по силам на сегодняшний момент.

Повлияет ли приход Александра на качество игры? Вряд ли. Думаю, все останется по-прежнему. Судя по уровню мастерства Александра, он достоин выступать за "Спартак". (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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