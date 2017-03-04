Руслан Нигматуллин: "Матч ЦСКА – "Зенит" завершится вничью"

Экс-вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что ему сложно оценить форму армейцев. По словам голкипера, будет ничья.

– Пока рано говорить о том, в какой форме находится ЦСКА – команда не провела еще ни одного официального матча, – отметил Нигматуллин. – Все начинается с чистого листа, проведена огромная работа: произошли изменения и в тренерском штабе, и в составе.

"Зенит" провел неплохую ответную игру против "Андерлехта", но досадный пропущенный гол повлек за собой вылет из Лиги Европы. Теперь сине-бело-голубые полностью переключатся на чемпионат России, что хуже для конкурентов. Думаю, матч завершится со счетом 2:2. (Любовь КОНЯЕВА)