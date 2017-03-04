14:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Руслан Нигматуллин: "Матч ЦСКА – "Зенит" завершится вничью"

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Экс-вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что ему сложно оценить форму армейцев. По словам голкипера, будет ничья.

– Пока рано говорить о том, в какой форме находится ЦСКА – команда не провела еще ни одного официального матча, – отметил Нигматуллин. – Все начинается с чистого листа, проведена огромная работа: произошли изменения и в тренерском штабе, и в составе.

"Зенит" провел неплохую ответную игру против "Андерлехта", но досадный пропущенный гол повлек за собой вылет из Лиги Европы. Теперь сине-бело-голубые полностью переключатся на чемпионат России, что хуже для конкурентов. Думаю, матч завершится со счетом 2:2. (Любовь КОНЯЕВА)

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Как закончится матч 18-го тура премьер-лиги ЦСКА - "Зенит"?
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Blaugranas

музыкой займись! как матч закончится знает только Свистун, он смотрит кто и сколько отвалил!

14:37

kaduly

Гинер точно знает

14:35

изсибири

Нигматуллин, Деменко... Вы лучше у назначенного арбитра спросите, как матч закончится!

14:09

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