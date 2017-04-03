Роман Зобнин: "Спартаку" везет, потому что мы стали командой"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после победы над "Оренбургом" (3:2) в матче 21-го тура чемпионата России извинился перед болельщиками за нервную концовку матча. Хавбек отметил сплоченность красно-белых.

– Не скажу, что это чемпионский фарт, – сказал Зобнин. – Мы все работаем на тренировках. Мы стали командой, сплотились как коллектив, поэтому нам немного везет. Но нам надо играть еще лучше, чтобы этот фарт никуда не ушел.

– Нервы болельщиков совсем не бережете. Ведь не первый раз возникает такая ситуация.

– Хочется извиниться перед болельщиками за это. Вроде вели 2:0, играли спокойно, доводили матч до победы, но малейшая потеря концентрации и за две минуты пропустили два мяча. Конечно, это неприятно ни нам, ни болельщикам. Но это футбол. За это мы его и любим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)