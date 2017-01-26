Роман Зобнин: "Ситуация с отсутствием голов в "Спартаке" вообще не волнует"

Развернутое интервью спецкору "СЭ" дал 22-летний хавбек "Спартака" Роман Зобнин, который стал одним из главных открытий этого сезона. Он отметил, что его не волнует отсутствие голов в составе красно-белых.

– Беспокоит ли то, что никак не можете забить первый мяч в форме "Спартака"? - вопрос Зобнину.

– Нет. Ситуация с голами меня вообще не волнует. Выхожу на поле с мыслью о том, чтобы команда победила. Если буду полезен в отборе – никаких проблем. При том, что почти в каждом матче есть моменты, и всегда не хватает чуть-чуть, чтобы забить. Но пока не везет.

– По числу обводок в первой части чемпионата вы занимаете восьмое место в РФПЛ, в "Спартаке" уступая только Промесу. В дриблинг часто идете с юности?

– Да. Разговаривал с Сергеем Белоусовым, моим детским тренером, и он говорил, что у меня это еще с тех времен, и тогда обводка была одним из лучших моих качеств.

– Во взрослом футболе многие его теряют, предпочитают отдать ближнему.

– Да, боятся ошибиться. У меня, не скрою, такое тоже бывает. Просто нужно знать, в каком моменте можно обыгрывать, в каком – не стоит. (Игорь РАБИНЕР)

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