21:00 25 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Роман Зобнин: "Моя позиция - box to box"

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ. Первыми цитаты из этой беседы узнают подписчики группы "СЭ" в социальной сети Facebook.

– Предполагали ли до сезона, что вы – такой универсал? И считали ли, на скольких позициях Аленичев и Каррера вас попробовали?

– Нет, не считал (улыбается). И не предполагал тоже. Думал, буду играть в центре, как и начинал сезон. Но один тренер видит тебя на одной позиции, второй – на другой. Ничего страшного в этом нет. Главное – не запутаться, где быть и куда бежать. Слева, справа, в центре, справа в защите... Четыре позиции, кажется.

– Какую позицию назовете для себя самой комфортной – опорную зону, центр полузащиты ближе к атаке?

– Box to box. Так, как играет Денис Глушаков.

– А на какой из этих позиций все-таки некомфортно?

– Нет таких позиций. Просто нужно время, чтобы разобраться. Ставят, допустим, правым защитником – надо понимать, когда и куда перемещаться.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Xen1um

DAVI SVININU!, так вот туда и отправляйся, тебе там самое место.

09:53 26 января

DAVI SVININU!

Как говориться в известном фильме "А вам не кажется что ваше место возле параши"

09:46 26 января

Exsorsist

Посмотрим весной где и как.

23:17 25 января

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