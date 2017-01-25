Роман Зобнин: "Моя позиция - box to box"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дал эксклюзивное интервью обозревателю "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ. Первыми цитаты из этой беседы узнают подписчики группы "СЭ" в социальной сети Facebook.
– Предполагали ли до сезона, что вы – такой универсал? И считали ли, на скольких позициях Аленичев и Каррера вас попробовали?
– Нет, не считал (улыбается). И не предполагал тоже. Думал, буду играть в центре, как и начинал сезон. Но один тренер видит тебя на одной позиции, второй – на другой. Ничего страшного в этом нет. Главное – не запутаться, где быть и куда бежать. Слева, справа, в центре, справа в защите... Четыре позиции, кажется.
– Какую позицию назовете для себя самой комфортной – опорную зону, центр полузащиты ближе к атаке?
– Box to box. Так, как играет Денис Глушаков.
– А на какой из этих позиций все-таки некомфортно?
– Нет таких позиций. Просто нужно время, чтобы разобраться. Ставят, допустим, правым защитником – надо понимать, когда и куда перемещаться.
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Xen1um
DAVI SVININU!, так вот туда и отправляйся, тебе там самое место.
09:53 26 января
DAVI SVININU!
Как говориться в известном фильме "А вам не кажется что ваше место возле параши"
09:46 26 января
Exsorsist
Посмотрим весной где и как.
23:17 25 января