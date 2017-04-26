Роберт Евдокимов: "У нас великолепные судьи. "Оренбургу" бы такой пенальти не поставили"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения от "Зенита" (0:1) в матче 25-го тура чемпионата России заявил, что остался доволен игрой своих подопечных, которые, по его словам, имели преимущество по голевым моментам.

– У нас было много таких матчей, когда игроки выполняли установку, но не могли победить, – сказал во флеш-интервью телеканалу "Наш футбол" Евдокимов. – Против такой команды, как "Зенит", сыграли очень качественно, имели явное преимущество по голевым моментам. Но поражение есть поражение. Момент с пенальти? У нас великолепные судьи. Если бы наш футболист упал в штрафной в подобном эпизоде, то никакого пенальти не было бы. А нам поставили.

Чего не хватило? Не знаю. Мы атаковали, создавали моменты, выигрывали верх. Ребята делали все, что могли. Руденко? Я всегда говорил, что он может удивить. Правда, у соперника было мало моментов у наших ворот, чтобы оценить полностью его игру. Но он очень хорошо проявил себя сегодня.

"СЭ" вел трансляцию матча "Оренбург" - "Зенит"