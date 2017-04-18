Решение по Кудряшову будет принято завтра

Защитник "Ростова" Федор Кудряшов может обойтись без хирургического вмешательства. Это стало известно после проведения дополнительных консультаций медиков.
Окончательное решение о его участии в игре 24-го тура чемпионата России против "Спартака" будет принято завтра после медицинского обследования. Защитник ростовчан, получивший травму носа в единоборстве с форвардом ЦСКА Витинью в матче 23-го тура премьер-лиги, может обойтись без поездки в Швейцарию. (Сергей ЕГОРОВ)
Владимир 3107
Однозначно Кудряшову на игру нужна будет защитная маска.
21:39
shpasic
как насчёт того, чтобы Витиньо не играл, пока Кудряшов не может тренироваться? хотя это же наоборот только усилит ЦСКА))
21:28