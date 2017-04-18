21:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Решение по Кудряшову будет принято завтра

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Защитник "Ростова" Федор Кудряшов может обойтись без хирургического вмешательства. Это стало известно после проведения дополнительных консультаций медиков.

Окончательное решение о его участии в игре 24-го тура чемпионата России против "Спартака" будет принято завтра после медицинского обследования. Защитник ростовчан, получивший травму носа в единоборстве с форвардом ЦСКА Витинью в матче 23-го тура премьер-лиги, может обойтись без поездки в Швейцарию. (Сергей ЕГОРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Владимир 3107

Однозначно Кудряшову на игру нужна будет защитная маска.

21:39

shpasic

как насчёт того, чтобы Витиньо не играл, пока Кудряшов не может тренироваться? хотя это же наоборот только усилит ЦСКА))

21:28

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