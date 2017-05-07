Рашид Рахимов: "Луческу уже уволили что ли? Зачем вы торопите?"

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов после матча 27-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) отметил, что перед его командой не стояла задача отправить в отставку главного тренера питерцев Мирчу Луческу. По его словам, болельщикам сине-бело-голубых необходимо потерпеть, чтобы дождаться успешных результатов команды.

- Игроки "Терека" сегодня очень грамотно читали атакующие действия "Зенита". Насколько тяжело было готовить к матчу и удивил ли вас чем-то соперник?

- Мы понимали, что "Зениту" тяжело дается игра в атаке, когда соперник играет в обороне плотно. Важный момент – "Зенит" в таких случаях контролирует мяч, но не ускоряет игру. Нам нужно было навязать вязкую игру, чтобы соперник не включал скорости и допускал большое количество технического брака. Знали, что и поле будет не очень хорошее. С этой задачей мы справились, но сами не могли быстро выходить в атаку, также допуская много ошибок и поэтому находясь под давлением. В перерыве я сказал игрокам терпеть и дожидаться своего шанса. Пару раз нам повезло, но в принципе нам удалось отыграть в обороне так, как планировалось. Своей сегодняшней самоотдачей и дисциплиной ребята заслужили победу.

- В последнее время тренеров "Зенита" не раз увольняли после матча с "Томью". Сегодня вы решили выступить в роли томичей?

- Уже объявили что ли? Нет? Тогда зачем вы торопите. Мы не приезжаем, чтобы отправить кого-то в отставку. Можно выиграть и быть уволенным. Я прекрасно понимаю желание болельщиков, возможности петербургского клуба. Такие периоды бывают, но нынешний неудачный период пройдет, и вновь наступят времена, когда на этом стадионе будут радоваться и аплодировать. Терпите, в жизни не бывает все гладко.

- Почему сегодня на поле не вышел Балай?

- Мбенг неплохо выглядит и забивает в каждом матче, в прошлой игре удачно вышел на замену Садаев. Нам предстоит несколько матчей за короткий срок с долгими перелетами, поэтому Балай свой шанс получит. Сегодня мы выпускали состав с мыслями о будущем.

- Вы не в первый раз удачно играете против "Зенита". Насколько похож был "Зенит" в этих матчах?

- Есть определенные нюансы, но в принципе у "Зенита" всегда был стиль играть первым номером, навязать сопернику свою игру. Для сравнения полтора года назад мы тоже были командой, которая могла действовать первым номером. Например, когда выиграли в Грозном 4:1, то много контролировали мяч. Но мы исходим из возможностей игроков, поэтому сейчас мы перешли на другую схему, и она дает результат. "Зенит" не меняет много в своей игре, поэтому нам было довольно легко подготовиться к сегодняшнему матчу, но было очень важно выдержать игровую дисциплину.

- Как вам сегодня поле?

- Поле? Поле. В день победы оно было боевое.

- Оцените игру "Терека" в последних играх по нынешней схеме.

- У нас сейчас в обороне есть игрок, от которого мы получаем креатив – это Родолфо. Сегодня он выиграл много верховых мячей, допускает мало брака и редко теряет мяч. Нам нужен был и креатив в атаке – и выход Иванова дает нам возможность его получить. Мы допустили ошибку в игре с "Уралом", когда выпустили Иванова ниже в середину поля, где он должен был выполнять большой объем работы. Это не его позиция. Сегодня он был выдвинут выше и сыграл достаточно хорошо. (Максим МЕЛЬНИКОВ)