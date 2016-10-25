15:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Промес, Зе Луиш и Глушаков продолжают тренировки по индивидуальной программе

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, а также нападающие команды Квинси Промес и Зе Луиш в преддверии игры 12-го тура чемпионата России против ЦСКА продолжают тренироваться по индивидуальной программе, сообщает клубная пресс-служба. По данным "СЭ", Промес и Глушаков, скорее всего, смогут помочь "Спартаку" в дерби.

Отметим, что с основным составом красно-белых работают вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник "Спартака-2" Артем Тимофеев.

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http://www.spartak.com/main/news/95998/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (1)
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LariKo

Сыграют или нет точно узнаем только за час до матча, не раньше. МК будет держать ЛС в неведении до последнего!)))

16:02

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