Промес, Зе Луиш и Глушаков продолжают тренировки по индивидуальной программе

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, а также нападающие команды Квинси Промес и Зе Луиш в преддверии игры 12-го тура чемпионата России против ЦСКА продолжают тренироваться по индивидуальной программе, сообщает клубная пресс-служба. По данным "СЭ", Промес и Глушаков, скорее всего, смогут помочь "Спартаку" в дерби.

Отметим, что с основным составом красно-белых работают вратарь дубля Александр Максименко и полузащитник "Спартака-2" Артем Тимофеев.