Промес должен восстановится к дерби с ЦСКА

24-летний нападающий "Спартака" Квинси Промес скорее всего сможет принятии участие в центральном матче 12-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится 29 октября, в субботу. Напомним, что голландец получил травму левой стопы в составе своей сборной во встрече с Францией (2:3), состоявшегося 10 октября. Темпы восстановления футболиста позволяют рассчитывать на то, что к дерби он будет готов выйти на поле.

Вместе с армейцами сыграет и 29-летний полузащитник Денис Глушаков, пропустивший поединок 11-го тура с "Уралом" (1:0) из-за ушиба и гематомы бедра. Сохраняются небольшие шансы и на то, что против красно-синих сможет выйти на поле и нападающий Зе Луиш. Напомним, что форвард из Кабо-Верде получил частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы в матче 10-го тура с "Ростовом" (1:0), который прошел на "Открытие Арене" 15 октября. (Вячеслав КОРОТКИН)