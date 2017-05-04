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Промес сделал игроков "Спартака" ситхами

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес опубликовал шуточное фото на своей странице в Инстаграме. После тренировки он выложил снимок игроков команды, которым были пририсованы световые мечи из франшизы "Звездные войны". 

4 мая фанаты со всего мира празднуют "День Звездных войн": знаменитая фраза из фильма "May the force be with you" ("Да пребудет с тобой сила") созвучна с "May the fourth be with you" ("Четвертое мая будет с тобой"). 

Судя по красному цвету световых мечей, футболисты "Спартака" "выбрали" темную сторону Силы и стали ситхами.

 

The winning team, what a training! #GoalAfterGoal #StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou ⚽💪🏽🔝🔴🔴🔴

Публикация от Quincy Promes (@qpromes) Май 4 2017 в 2:38 PDT

Ближайший матч "Спартак" проведет в рамках 27-го тура чемпионата России против "Томи". Встреча состоится 6 мая, "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Хряк

ВПЕРЁД СПАРТАК !!!

14:01

Фемистоклюс

Вперёд, воины!

13:59