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Проходящий просмотр в "Спартаке" Обадже номинирован на звание лучшего игрока Нигерии

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Нападающий Годвин Обадже, находящийся на просмотре в "Спартаке", попал в число претендентов на звание лучшего игрока Нигерии 2016 года, информирует guardian.ng. Также на награду будут претендовать нападающий "Манчестер Сити" Келечи Ихеаначо и полузащитник "Энугу Рейнджерс" Чисом Эгбучулам. Победитель будет выбран народным голосованием.

Отметим, что 19-летний Обадже, выступающий за клуб "Вики Туристс", в прошлом сезоне с 18 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии. Просмотр, на котором также находится ганский форвард брестского "Динамо" Диксон Афоаква, завершится в конце следующей недели.

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