Правильно ли засчитан гол Данни?

На 53-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Зенит" – "Арсенал" бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым во второй раз засчитала взятие ворот тульской команды, вызвав споры среди ее игроков.
Часть из них указывала судье, что тот должен был остановить встречу, так как в центре поля лежал один из футболистов гостей. В данном случае поддержу Еськова, который продолжил матч. Столкновение было игровым, о серьезной угрозе здоровью речи не шло. При этом судья совершенно верно вынес предупреждение вратарю "Арсенала" Габулову за неспортивное поведение.
Другие игроки туляков показывали, что автор второго гола "Зенита" Данни находился в офсайде. Пожалуй, с ними можно согласиться – в момент передачи партнера нога зенитовского футболиста находилась чуть ближе к линии ворот, чем плечо Сунзу. Речь, скорее всего, идет о "заступе" в 20-30 сантиметров. Возможно, что первый ассистент Дмитрий Мосякин в данной ситуации решил, что стоит принять решение в пользу атакующей команды и не фиксировать положение "вне игры". Не исключаю, что руководство департамента судейства и инспектирования РФС, а также контрольно-квалификационная комиссия поддержат судью-помощника. (Александр БОБРОВ)
Seraffim
Как сказал ГСО:" Ну судья же не свистнул!" Правда, за двадцать минут до этого, вспоминал предыдущий матч с не засчитанным голом и призывал к честному судейству.
21:49
Jah connect
Der schwein Цирк в исполнении Государственного недоклуба ! Вбухать столько $$$ $$$ $$$ за счёт трудящихся, пенсионеров , детей и только при помощи судей обыграть аутсайдера ! Позор проекту !!! --------------------------------------------------------------------- Ну да конечно) Ты только забываешь , что у Зенита в отличии от твоего недоклуба чистая прибыль входит в топ 15 в Европе а в России так и вообще .... Только тсссс... а то троллить помешает)
21:49
werder63
Так комиссия, пожалуй, и гол зе Луиша засчитает!)) И кто-то потом считает Зенытиков самой результативной командой? 7 с пенальти, 7 с вне игры???)))
21:49
genas
щас зенит будут тянуть
21:48
niik27772
бомжей тянут за уши, что голубятню, что сосиску. когда же прекратится этот беспредел
21:47
Der schwein
Цирк в исполнении Государственного недоклуба ! Вбухать столько $$$ $$$ $$$ за счёт трудящихся, пенсионеров , детей и только при помощи судей обыграть аутсайдера ! Позор проекту !!!
21:46
С.Мороз
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) все правильно. смотреть надо по голове защитника, а не по ногам. 21:44...оффсайд определяется по игровой части тела!У игроков Зенита ноги не считаются игровой частью?
21:45
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
все правильно. смотреть надо по голове защитника, а не по ногам.
21:44
Makon-do
Офсайда не было, если смотреть с камеры по линии.
21:42
С.Мороз
pushgun..оффсайд минимум полметра,а пеналь не 100%,но на усмотрение судьи ,тут без вопросов.
21:42
werder63
Вчера Зе в спину толкнули двумя руками, гол такой же))) ВСЕ наоборот просудили! Но я смеюсь над беспомощными бомжами с такой НЕИГРОЙ 14 апреля порвем их, как тузик грелку!)))
21:41
livsey
Во вчерашнем матче, не назначали более очевидный пенальти,в ворота лохо,свистнули вне игры,когда Зе находился на одной линии с защитником! Ну и как не говорить о двойных стандартах,в нашем судействе! Браво! Административный ресурс в действии!!
21:39
sabitt
Пенальти был,офсайд был!
21:38
nilmar
полуметровый оффсайд.
21:36
smit541
всё ясно: наплакался табор на гол из офсайда))) Газпрём денег на этот раз не забыл занести в судейскую)))
21:36
pushgun
bigbigvit а что значат твои опять??? Что такой эпизод уже был? Вне игры действительно было заступ 20-30 см по бутсам. А к пенальти какие вопросы?
21:36
С.Мороз
bigbigvit Бледно-голубые -- чемпионы по работе с судьями!!! Опять пенальти плюс гол из офсайта!!!! ОРлов ,что же ты не верещишь???? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++согласен!
21:35
ziggy1976
судья спас игру...
21:35
bigbigvit
Бледно-голубые -- чемпионы по работе с судьями!!! Опять пенальти плюс гол из офсайта!!!! ОРлов ,что же ты не верещишь????
21:32
fireman32
Гол с липового пенальти и гол из не замеченного офсайда.
21:31
foreverCSKAforever
Гол засчитан правильно. Только забит он был из офсайда.
21:30
novic
2:0 в пользу Зенита. А дальше можно иронизировать, оскорблять, подвергать сомнению.
21:30
sidan123
Офсайд полметра. Судья продажная все видел.
21:29
Gizza196
Похоже у Рубина в следующем туре против Зенита шансов нет. Жаль...
21:28
novic
Ну просто смех. Тот же Бобров после Перьми в такой же ситуации, когда забили Зениту утверждал, что сантиметры по вне игры трактуются в пользу атаки, а здесь у него какие-то сомнения.
21:27
merniloskut
Позор бамжам на веки, без судей и их помощи не могут обыграть никого!(((
21:26
филокартист
Первый гол с придуманного пенальти, второй - из офсайда. Сульи заслужили отличную оценку.
21:25
Роман72
А нельзя так чтобы одинаково все команды судили, а то в случае со Спартаком это "конечно офсайд" а в случае с зенитом, на полметра можно глаза закрыть?
21:25
Slim Taller
Офсайд.
21:25
waleriy
Согласен Орлов у нас все решает.
21:24