Правильно ли засчитан гол Данни?

На 53-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Зенит" – "Арсенал" бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым во второй раз засчитала взятие ворот тульской команды, вызвав споры среди ее игроков.

Часть из них указывала судье, что тот должен был остановить встречу, так как в центре поля лежал один из футболистов гостей. В данном случае поддержу Еськова, который продолжил матч. Столкновение было игровым, о серьезной угрозе здоровью речи не шло. При этом судья совершенно верно вынес предупреждение вратарю "Арсенала" Габулову за неспортивное поведение.

Другие игроки туляков показывали, что автор второго гола "Зенита" Данни находился в офсайде. Пожалуй, с ними можно согласиться – в момент передачи партнера нога зенитовского футболиста находилась чуть ближе к линии ворот, чем плечо Сунзу. Речь, скорее всего, идет о "заступе" в 20-30 сантиметров. Возможно, что первый ассистент Дмитрий Мосякин в данной ситуации решил, что стоит принять решение в пользу атакующей команды и не фиксировать положение "вне игры". Не исключаю, что руководство департамента судейства и инспектирования РФС, а также контрольно-квалификационная комиссия поддержат судью-помощника. (Александр БОБРОВ)