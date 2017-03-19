21:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Правильно ли засчитан гол Данни?

Правильно ли засчитан гол Данни? Фото Телеканал "Наш футбол" Правильно ли засчитан гол Данни? Фото Телеканал "Наш футбол" Правильно ли засчитан гол Данни? Фото Телеканал "Наш футбол" Правильно ли засчитан гол Данни? Фото Телеканал "Наш футбол" Правильно ли засчитан гол Данни? Фото Телеканал "Наш футбол"
Правильно ли засчитан гол Данни? Фото Телеканал "Наш футбол"
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На 53-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Зенит""Арсенал" бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым во второй раз засчитала взятие ворот тульской команды, вызвав споры среди ее игроков.

Часть из них указывала судье, что тот должен был остановить встречу, так как в центре поля лежал один из футболистов гостей. В данном случае поддержу Еськова, который продолжил матч. Столкновение было игровым, о серьезной угрозе здоровью речи не шло. При этом судья совершенно верно вынес предупреждение вратарю "Арсенала" Габулову за неспортивное поведение.

Другие игроки туляков показывали, что автор второго гола "Зенита" Данни находился в офсайде. Пожалуй, с ними можно согласиться – в момент передачи партнера нога зенитовского футболиста находилась чуть ближе к линии ворот, чем плечо Сунзу. Речь, скорее всего, идет о "заступе" в 20-30 сантиметров. Возможно, что первый ассистент Дмитрий Мосякин в данной ситуации решил, что стоит принять решение в пользу атакующей команды и не фиксировать положение "вне игры". Не исключаю, что руководство департамента судейства и инспектирования РФС, а также контрольно-квалификационная комиссия поддержат судью-помощника. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (33)
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Seraffim

Как сказал ГСО:" Ну судья же не свистнул!" Правда, за двадцать минут до этого, вспоминал предыдущий матч с не засчитанным голом и призывал к честному судейству.

21:49

Jah connect

Der schwein Цирк в исполнении Государственного недоклуба ! Вбухать столько $$$ $$$ $$$ за счёт трудящихся, пенсионеров , детей и только при помощи судей обыграть аутсайдера ! Позор проекту !!! --------------------------------------------------------------------- Ну да конечно) Ты только забываешь , что у Зенита в отличии от твоего недоклуба чистая прибыль входит в топ 15 в Европе а в России так и вообще .... Только тсссс... а то троллить помешает)

21:49

werder63

Так комиссия, пожалуй, и гол зе Луиша засчитает!)) И кто-то потом считает Зенытиков самой результативной командой? 7 с пенальти, 7 с вне игры???)))

21:49

genas

щас зенит будут тянуть

21:48

niik27772

бомжей тянут за уши, что голубятню, что сосиску. когда же прекратится этот беспредел

21:47

Der schwein

Цирк в исполнении Государственного недоклуба ! Вбухать столько $$$ $$$ $$$ за счёт трудящихся, пенсионеров , детей и только при помощи судей обыграть аутсайдера ! Позор проекту !!!

21:46

С.Мороз

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) все правильно. смотреть надо по голове защитника, а не по ногам. 21:44...оффсайд определяется по игровой части тела!У игроков Зенита ноги не считаются игровой частью?

21:45

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

все правильно. смотреть надо по голове защитника, а не по ногам.

21:44

Makon-do

Офсайда не было, если смотреть с камеры по линии.

21:42

С.Мороз

pushgun..оффсайд минимум полметра,а пеналь не 100%,но на усмотрение судьи ,тут без вопросов.

21:42

werder63

Вчера Зе в спину толкнули двумя руками, гол такой же))) ВСЕ наоборот просудили! Но я смеюсь над беспомощными бомжами с такой НЕИГРОЙ 14 апреля порвем их, как тузик грелку!)))

21:41

livsey

Во вчерашнем матче, не назначали более очевидный пенальти,в ворота лохо,свистнули вне игры,когда Зе находился на одной линии с защитником! Ну и как не говорить о двойных стандартах,в нашем судействе! Браво! Административный ресурс в действии!!

21:39

sabitt

Пенальти был,офсайд был!

21:38

nilmar

полуметровый оффсайд.

21:36

smit541

всё ясно: наплакался табор на гол из офсайда))) Газпрём денег на этот раз не забыл занести в судейскую)))

21:36

pushgun

bigbigvit а что значат твои опять??? Что такой эпизод уже был? Вне игры действительно было заступ 20-30 см по бутсам. А к пенальти какие вопросы?

21:36

С.Мороз

bigbigvit Бледно-голубые -- чемпионы по работе с судьями!!! Опять пенальти плюс гол из офсайта!!!! ОРлов ,что же ты не верещишь???? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++согласен!

21:35

ziggy1976

судья спас игру...

21:35

bigbigvit

Бледно-голубые -- чемпионы по работе с судьями!!! Опять пенальти плюс гол из офсайта!!!! ОРлов ,что же ты не верещишь????

21:32

fireman32

Гол с липового пенальти и гол из не замеченного офсайда.

21:31

foreverCSKAforever

Гол засчитан правильно. Только забит он был из офсайда.

21:30

novic

2:0 в пользу Зенита. А дальше можно иронизировать, оскорблять, подвергать сомнению.

21:30

sidan123

Офсайд полметра. Судья продажная все видел.

21:29

Gizza196

Похоже у Рубина в следующем туре против Зенита шансов нет. Жаль...

21:28

novic

Ну просто смех. Тот же Бобров после Перьми в такой же ситуации, когда забили Зениту утверждал, что сантиметры по вне игры трактуются в пользу атаки, а здесь у него какие-то сомнения.

21:27

merniloskut

Позор бамжам на веки, без судей и их помощи не могут обыграть никого!(((

21:26

филокартист

Первый гол с придуманного пенальти, второй - из офсайда. Сульи заслужили отличную оценку.

21:25

Роман72

А нельзя так чтобы одинаково все команды судили, а то в случае со Спартаком это "конечно офсайд" а в случае с зенитом, на полметра можно глаза закрыть?

21:25

Slim Taller

Офсайд.

21:25

waleriy

Согласен Орлов у нас все решает.

21:24

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Материалы других СМИ