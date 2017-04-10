Олег Романцев: "Искусственное поле не давало "Уфе" никакого преимущества в матче со "Спартаком"

Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев в интервью "СЭ" отметил, что "Уфа" не получила никакого преимущества в матче 22-го тура чемпионата России на искусственном газоне. По его словам, поле одинаковое для обоих соперников.

– "Спартак" впервые в сезоне выступал на искусственном газоне. Это давало какое-то преимущество "Уфе"?

– Абсолютно никакого.

– А как же риск травмы, нагрузка на другие группы мышц, не тот отскок мяча?

– Все это придумали врачи. Когда-то мы через матч играли то на траве, то на синтетике и чувствовали себя прекрасно. Однажды Арсен Венгер, после того как победили в Лужниках его "Арсенал", сказал, что любое поле одинаково для каждого из соперников. Золотые слова!

– В "Спартаке" четверо футболистов выходили в Уфе, "подвиснув" на карточках. Это могло заставить игроков подсознательно снизить активность?

– Ни в коем случае. Перед матчем они, конечно, думали об этом. Но, выйдя на газон, в горячке борьбы, о таких вещах моментально забываешь. Хотя я на установке, случалось, просил таких ребят действовать аккуратнее и ни в коем случае не спорить с судьями. (Александр ЛЬВОВ)

Полное интервью Олега Романцева