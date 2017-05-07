Олег Романцев: "Еще перед сезоном сказал, что верю в победу"

Самый титулованный тренер России, легенда "Спартака" Олег Романцев поздравил красно-белых с победой в чемпионате. В предыдущий раз московский клуб становился первым под началом Романцева в 2001 году.
– Я еще перед началом сезона сказал, что верю в победу "Спартака" в чемпионате, – заметил Романцев. – Хотя никогда не любил прогнозы и относился к ним с недоверием, но оказалось, что они сбываются. Это тот самый случай, когда особенно приятно оказаться правым. Потому что моя команда, а я думаю, что имею право на такие слова, стала первой в очень тяжелой и непростой борьбе. Особенно приятно, что "Спартак" вернул титул сильнейшего 16 лет спустя. Это общая победа всех тех, кто создавал "Спартак" – братьев Старостиных, всех тех, кто продолжал его традиции – Никиты Павловича Симоняна и, конечно же, его болельщиков, для которых это настоящий праздник. С победой всех нас! (Александр ЛЬВОВ)
Slim Taller
Вот же хамелеон! Яне знаю,кто такой этот Каррера - вот лейтмотив романцевских интервью.А тут он уже,оказывается,верил.
22:00
Albertino
ОИР развалил команду,а теперь еще умничает((((Каррера сделал только первый шаг на пути к КОМАНДЕ!Его уход в подтрибунное вызывает огромное уважение!И надежду на будущее!!!!Ну а пока...БУХАЕМ ,БРАТЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:54
van der sar
Ага, Олег Иванович, забыл сказать,чтобы Аленичеву ещё годик надо было дать поработать. По-итальянски "Спасибо,Массимо!" будет "Грация, Массимо!"
21:53
Markao.
Никифор Markao. Никита Палыч застал,ЗАСЛУЖИЛ!!!!!!!!!!!!СПАСИБО МАССИМО,ТЫ ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!============теперь ему и помирать можно! Дождался таки))) 21:49 ------------------------------------------------- Доживи до его лет!А так здоровья ему!
21:50
Никифор
Markao. Никита Палыч застал,ЗАСЛУЖИЛ!!!!!!!!!!!!СПАСИБО МАССИМО,ТЫ ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!============теперь ему и помирать можно! Дождался таки)))
21:49
Markao.
П_о_в_а_р Ну Иванч, ну догада... 21:44 ---------------------------------------------- Он просто тебя почитывал)
21:48
Никифор
Не примазывайся, алкаш!)))
21:47
SPFAN
Раз Иваныч сказал, так тому и быть!!!
21:47
Markao.
Никита Палыч застал,ЗАСЛУЖИЛ!!!!!!!!!!!!СПАСИБО МАССИМО,ТЫ ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!
21:47
Сибиряк_55
Ну да, и в прошлом сезоне он тоже верил, и в позапрошлом... А так с победой спартаковцев
21:46
П_о_в_а_р
Ну Иванч, ну догада...
21:44
loko 1302
а еще обещал с Каррерой не общсться пока он язык не выучит...интересно посмотреть...гыыыы
21:39
Alexa1977
Олег Иванович с победой и вас тоже!
21:39
Уткин за Спартак
Иваныча и СПАРТАЧЕЙ с ПОБЕДОЙ!!! ЭТО ФАНТАСТИКА!!! ЧЕМПИОНЫ!
21:38
Бен Ричардс
Олег Иванович,помним,уважаем, мы навсегда с Вами одной красно-белой крови!! Спасибо Вам,дорогой. С победой Вас и нас всех,здоровья Вам!!
21:37
oze11
ага. 16 лет подряд твердил
21:29
баламошка
Помню, помню. Романцев говорил, что Спартак станет чемпионом в этом году и что он в прогнозах редко ошибается. Было дело. Молодец, Олег Иванович! С Чемпионством всех нас!
21:28