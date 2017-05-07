Олег Романцев: "Еще перед сезоном сказал, что верю в победу"

Самый титулованный тренер России, легенда "Спартака" Олег Романцев поздравил красно-белых с победой в чемпионате. В предыдущий раз московский клуб становился первым под началом Романцева в 2001 году.

– Я еще перед началом сезона сказал, что верю в победу "Спартака" в чемпионате, – заметил Романцев. – Хотя никогда не любил прогнозы и относился к ним с недоверием, но оказалось, что они сбываются. Это тот самый случай, когда особенно приятно оказаться правым. Потому что моя команда, а я думаю, что имею право на такие слова, стала первой в очень тяжелой и непростой борьбе. Особенно приятно, что "Спартак" вернул титул сильнейшего 16 лет спустя. Это общая победа всех тех, кто создавал "Спартак" – братьев Старостиных, всех тех, кто продолжал его традиции – Никиты Павловича Симоняна и, конечно же, его болельщиков, для которых это настоящий праздник. С победой всех нас! (Александр ЛЬВОВ)

"Спартак" – чемпион. Live!