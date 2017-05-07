21:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Олег Романцев: "Еще перед сезоном сказал, что верю в победу"

Олег РОМАНЦЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Олег РОМАНЦЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Самый титулованный тренер России, легенда "Спартака" Олег Романцев поздравил красно-белых с победой в чемпионате. В предыдущий раз московский клуб становился первым под началом Романцева в 2001 году.

– Я еще перед началом сезона сказал, что верю в победу "Спартака" в чемпионате, – заметил Романцев. – Хотя никогда не любил прогнозы и относился к ним с недоверием, но оказалось, что они сбываются. Это тот самый случай, когда особенно приятно оказаться правым. Потому что моя команда, а я думаю, что имею право на такие слова, стала первой в очень тяжелой и непростой борьбе. Особенно приятно, что "Спартак" вернул титул сильнейшего 16 лет спустя. Это общая победа всех тех, кто создавал "Спартак" – братьев Старостиных, всех тех, кто продолжал его традиции – Никиты Павловича Симоняна и, конечно же, его болельщиков, для которых это настоящий праздник. С победой всех нас! (Александр ЛЬВОВ)

"Спартак" – чемпион. Live!

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Slim Taller

Вот же хамелеон! Яне знаю,кто такой этот Каррера - вот лейтмотив романцевских интервью.А тут он уже,оказывается,верил.

22:00

Albertino

ОИР развалил команду,а теперь еще умничает((((Каррера сделал только первый шаг на пути к КОМАНДЕ!Его уход в подтрибунное вызывает огромное уважение!И надежду на будущее!!!!Ну а пока...БУХАЕМ ,БРАТЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:54

van der sar

Ага, Олег Иванович, забыл сказать,чтобы Аленичеву ещё годик надо было дать поработать. По-итальянски "Спасибо,Массимо!" будет "Грация, Массимо!"

21:53

Markao.

Никифор Markao. Никита Палыч застал,ЗАСЛУЖИЛ!!!!!!!!!!!!СПАСИБО МАССИМО,ТЫ ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!============теперь ему и помирать можно! Дождался таки))) 21:49 ------------------------------------------------- Доживи до его лет!А так здоровья ему!

21:50

Никифор

Markao. Никита Палыч застал,ЗАСЛУЖИЛ!!!!!!!!!!!!СПАСИБО МАССИМО,ТЫ ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!============теперь ему и помирать можно! Дождался таки)))

21:49

Markao.

П_о_в_а_р Ну Иванч, ну догада... 21:44 ---------------------------------------------- Он просто тебя почитывал)

21:48

Никифор

Не примазывайся, алкаш!)))

21:47

SPFAN

Раз Иваныч сказал, так тому и быть!!!

21:47

Markao.

Никита Палыч застал,ЗАСЛУЖИЛ!!!!!!!!!!!!СПАСИБО МАССИМО,ТЫ ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!

21:47

Сибиряк_55

Ну да, и в прошлом сезоне он тоже верил, и в позапрошлом... А так с победой спартаковцев

21:46

П_о_в_а_р

Ну Иванч, ну догада...

21:44

loko 1302

а еще обещал с Каррерой не общсться пока он язык не выучит...интересно посмотреть...гыыыы

21:39

Alexa1977

Олег Иванович с победой и вас тоже!

21:39

Уткин за Спартак

Иваныча и СПАРТАЧЕЙ с ПОБЕДОЙ!!! ЭТО ФАНТАСТИКА!!! ЧЕМПИОНЫ!

21:38

Бен Ричардс

Олег Иванович,помним,уважаем, мы навсегда с Вами одной красно-белой крови!! Спасибо Вам,дорогой. С победой Вас и нас всех,здоровья Вам!!

21:37

oze11

ага. 16 лет подряд твердил

21:29

баламошка

Помню, помню. Романцев говорил, что Спартак станет чемпионом в этом году и что он в прогнозах редко ошибается. Было дело. Молодец, Олег Иванович! С Чемпионством всех нас!

21:28