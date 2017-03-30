Олег Романцев: "Дасаев - вратарь без слабых мест"

Свою авторскую программу "Начистоту" обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ посвятил посещению спартаковского музея вместе с самым титулованным российским тренером легендарного клуба Олегом Романцевым.
- Согласны, что в год вашего первого чемпионства самыми яркими личностями, на мой взгляд, были Дасаев, Гаврилов, Ярцев?
– Конечно. Еще добавлю Хидиятуллина с Шавло. А вообще, я не люблю кого-то выделять. Но те, кого вы назвали, – настоящие лидеры.
– Становление Дасаева происходило на ваших глазах?
– Да. Я играл в матче, когда Ринат впервые вышел на поле в Луганске с "Зарей".
– За счет чего он стал лучшим в мире?
– Это был вратарь без нервов, с потрясающей реакцией, умеющий читать игру. А что он творил в рамке? А как действовал на выходах?! А уж ногами как... Он с нами в квадрате на равных играл! Вратарь без слабых мест.
Exsorsist
Medved. в Валенсии он себя показал ================ Дасаев не играл за Валенсию. Учи матчасть, убогий.
17:32
Medved.
в Валенсии он себя показал
17:08