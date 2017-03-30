16:57 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Олег Романцев: "Дасаев - вратарь без слабых мест"

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Свою авторскую программу "Начистоту" обозреватель "СЭ" Александр ЛЬВОВ посвятил посещению спартаковского музея вместе с самым титулованным российским тренером легендарного клуба Олегом Романцевым.

- Согласны, что в год вашего первого чемпионства самыми яркими личностями, на мой взгляд, были Дасаев, Гаврилов, Ярцев?

– Конечно. Еще добавлю Хидиятуллина с Шавло. А вообще, я не люблю кого-то выделять. Но те, кого вы назвали, – настоящие лидеры.

– Становление Дасаева происходило на ваших глазах?

– Да. Я играл в матче, когда Ринат впервые вышел на поле в Луганске с "Зарей".

– За счет чего он стал лучшим в мире?

– Это был вратарь без нервов, с потрясающей реакцией, умеющий читать игру. А что он творил в рамке? А как действовал на выходах?! А уж ногами как... Он с нами в квадрате на равных играл! Вратарь без слабых мест.

Олег Романцев: "На два часа я вернулся в свой "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Exsorsist

Medved. в Валенсии он себя показал ================ Дасаев не играл за Валенсию. Учи матчасть, убогий.

17:32

Medved.

в Валенсии он себя показал

17:08

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