Никита Симонян: "Манчини был блестящим игроком и стал блестящим тренером"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян положительно отнесся к тому, что в тренерском штабе Роберто Манчини в "Зените" будет работать Игорь Симутенков. Он отметил, что итальянский специалист является блестящим тренером. Сегодня "Зенит" объявил о подписании контракта с Манчини по схеме "3+2".

– В "Зените" ориентир на иностранных тренеров, это прерогатива клуба. Манчини уже работал за пределами Италии и добился успехов с "Манчестер Сити". Он был блестящим игроком и стал таким же тренером. Получится ли в России? Покажет время, – отметил Симонян. – От Луческу тоже ждали победы в чемпионате, но не получилось. Задача Манчини – вернуть "Зениту" титул.

– От итальянца вряд ли услышим разговоров в стиле Луческу?

– Манчини совсем другой тренер. Менее эмоциональный. Хоть итальянцы и экспрессивный народ, но Каррера, к примеру, не выносит на суд общественности свое недовольство.

– Помогать Манчини будет Симутенков. Правильно сделал "Зенит"?

– Он блестяще знает итальянский язык, прошел хорошую школу, набрался опыта. Клуб сделал правильное решение, назначив Игоря в штаб Манчини.

– Много было разговоров о том, что в 2012 году в сейфе РФС нашли контракт Манчини со сборной России. И вот, спустя годы, тренер оказался в нашей стране. Символично?

– Конечно. Это еще раз говорит о том, что футбольный мир тесен. Он тогда был одним из кандидатов в тренеры национальной команды. (Сергей АСТАХОВ)