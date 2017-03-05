Никита Симонян: "Краснодар" будет иметь преимущество в игре со "Спартаком"

Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что "Краснодар" будет иметь небольшое преимущество в игре 18-го тура чемпионата России со "Спартаком". По его словам, "быки" уже провели две официальные встречи после зимней паузы. Игра "Краснодар" - "Спартак" пройдет сегодня, начало - 16.30 по московскому времени.

- Думаю, что сегодня для "Спартака" будет далеко не простая игра. "Краснодар" демонстрирует слаженные действия в обороне и атаке, плюс матч проходит на их шикарной домашней арене, трибуны будут заполнены до отказа, - цитирует ТАСС Симоняна. - Контрольные игры сегодня не будут иметь никакого значения - на сборах ты можешь всех громить, а в первой официальной встрече проиграть в пух и прах, это я проходил на собственном опыте. Разница между официальными и контрольными играми колоссальная.

Также "Краснодар" будет иметь некоторое преимущество из-за того, что уже успел провести две официальные игры в Лиге Европы (с "Фенербахче"). Но тем не менее, у "Спартака" будет отличная мотивация оторваться от конкурентов после вчерашней ничьей между "Зенитом" и ЦСКА (0:0). Поэтому красно-белые понимают важность этого матча. В любом случае нас ожидает интереснейшая встреча.