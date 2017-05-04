04:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Невио Скала: "Каррера - начинающий тренер, в Италии за ним мало следят"

0
0
0
0
1

Бывший главный тренер "Спартака" Невио Скала в интервью "СЭ" отметил, что в Италии слабо освещают чемпионат России, несмотря на то, что в нем работает Массимо Каррера. По его словам, итальянскую прессу интересуют более именитые тренеры и ведущие европейские лиги.

– Похоже, вы следите за российским чемпионатом?

– На самом деле очень поверхностно. В основном узнаю по телевидению результаты да смотрю турнирную таблицу. Итальянские СМИ сообщают мало информации о вашей премьер-лиге.

– Несмотря на то что ваш соотечественник добивается в ней успеха?

– Каррера – начинающий тренер. Куда больше на слуху маститые и те, кто работает в ведущих европейских клубах.(Александр ПРОСВЕТОВ)

Полное интервью Невио Скалы

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Проба положительна

Как так?! Мэ же писал, что в Юве..Рому..Челси..куда там ещё?! А оказывается..там нието и не в курсе!!! Вот уж жёлтая газетёнка!!!

05:19