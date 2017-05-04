Невио Скала: "Каррера - начинающий тренер, в Италии за ним мало следят"

Бывший главный тренер "Спартака" Невио Скала в интервью "СЭ" отметил, что в Италии слабо освещают чемпионат России, несмотря на то, что в нем работает Массимо Каррера. По его словам, итальянскую прессу интересуют более именитые тренеры и ведущие европейские лиги.

– Похоже, вы следите за российским чемпионатом?

– На самом деле очень поверхностно. В основном узнаю по телевидению результаты да смотрю турнирную таблицу. Итальянские СМИ сообщают мало информации о вашей премьер-лиге.

– Несмотря на то что ваш соотечественник добивается в ней успеха?

– Каррера – начинающий тренер. Куда больше на слуху маститые и те, кто работает в ведущих европейских клубах.(Александр ПРОСВЕТОВ)

Полное интервью Невио Скалы