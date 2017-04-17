Наиль Измайлов: "Спартак" построил базу в Тушине и отдал ее в распоряжение ФИФА"

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов рассказал "СЭ", что клуб завершил строительство базы в Тушине. Он отметил, что красно-белые передали ее в распоряжение ФИФА, которая будет использовать объект в рамках Кубка конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018. Напомним, что ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявлял, что "Спартак" может перебраться на новую базу после чемпионата мира.

– "Спартак" построил базу в Тушине и отдал ее в распоряжение ФИФА. Она полностью готова. Теперь ФИФА будет использовать базу на Кубке конфедераций и чемпионате мира, – сказал Измайлов. (Сергей АСТАХОВ)

Тренировочная база "Спартака" в Тушине сдана в эксплуатацию