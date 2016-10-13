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Наиль Измайлов: "Процесс возвращения исторической эмблемы "Спартака" не стоит на месте"

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Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов отметил, что говорить о возвращении старой эмблемы клуба пока рано, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. В начале сентября стало известно, что Арбитражный суд Москвы оставил за "Спартаком" права на использование товарного знака – красного ромба с белой полосой до 2017 года.

– Подписали соглашение о возможности использования старого знака по некоторым позициям, – сказал Измайлов. – Но о полном возвращении эмблемы говорить пока раны. Процесс сложный, конечных сроков назвать не готов, но он идет. Главное, что достигнуто понимание между нами, хоккейным, мини-футбольным клубом и обществом "Спартак". Все едины во мнении, что такой шаг пойдет на пользу спартаковскому сообществу.

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