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Мирча Луческу: "В Лондоне выгнал Селюка из нашего отеля"

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Сегодня. Санкт-Петербург. Мирча ЛУЧЕСКУ.Мирча Луческу: "Матч со "Спартаком" может судить даже арбитр из Москвы"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу во время брифинга перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Анжи" рассказал о своем отношении к Дмитрию Селюку. По словам румынского специалиста, футбольный представитель живет только за счет одного игрока - полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре. Ранее Селюк выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые напрасно подписали контракт с Луческу.

- Возьмем такой факт, как атаки в мой адрес. Дошло до того, что Селюк, который сбежал, комментирует, - сказал Луческу. - Он, по-моему, не имеет даже права заезжать на Украину и в Россию. Но он комментирует. Мы ("Шахтер". - Прим. "СЭ") как-то играли с "Челси" в Лондоне. Он приехал к нам в отель разговаривать с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свою опеку. А я его из отеля выгнал. Он до сих пор живет только на Яя Туре, по сути, имея только одного хорошего игрока. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

не только Туре, ведь есть ещё великий Ласина Траоре, за которым весь мир гонялся, включая Челси, Баварию и Реал, но скромняга выбрал хихонский Спортинг.

14:30

СереХа

А СЭ у него интервью регулярно берет. Думают, что он эксперт. :))

14:26

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