Мирча Луческу: "В Лондоне выгнал Селюка из нашего отеля"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу во время брифинга перед матчем 22-го тура чемпионата России с "Анжи" рассказал о своем отношении к Дмитрию Селюку. По словам румынского специалиста, футбольный представитель живет только за счет одного игрока - полузащитника "Манчестер Сити" Яя Туре. Ранее Селюк выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые напрасно подписали контракт с Луческу.
- Возьмем такой факт, как атаки в мой адрес. Дошло до того, что Селюк, который сбежал, комментирует, - сказал Луческу. - Он, по-моему, не имеет даже права заезжать на Украину и в Россию. Но он комментирует. Мы ("Шахтер". - Прим. "СЭ") как-то играли с "Челси" в Лондоне. Он приехал к нам в отель разговаривать с молодыми бразильцами, чтобы взять их под свою опеку. А я его из отеля выгнал. Он до сих пор живет только на Яя Туре, по сути, имея только одного хорошего игрока. (Сергей ЦИММЕРМАН)
shpasic
не только Туре, ведь есть ещё великий Ласина Траоре, за которым весь мир гонялся, включая Челси, Баварию и Реал, но скромняга выбрал хихонский Спортинг.
14:30
СереХа
А СЭ у него интервью регулярно берет. Думают, что он эксперт. :))
14:26