18:42 24 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Михаил Вартапетов: "Будут ли Зе Луиш и Боккетти готовы к матчу с "Краснодаром"? Да, конечно"

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Руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов в интервью спецкору "СЭ" Игорю РАБИНЕРУ заявил, что защитник красно-белых Сальваторе Боккетти и форвард Зе Луиш занимались на сборах индивидуально из-за профилактических мер. Он отметил, что новых повреждений у футболистов нет.

 
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- Видно, что на некоторые вечерние тренировки не едут Зе Луиш и Боккетти. Чем это объясняется?

- Исключительно профилактическими мерами. Была довольно приличная мышечная травма у Зе Луиша осенью, если помните. У Боккетти тоже были повреждения мышц. Поэтому это исключительно индивидуальный подход, профилактика - все это обсуждается, каждый раз для них составляется индивидуальный план. Они не отдыхают в это время, тоже работают, но немного в другом режиме. Думаю, это совершенно правильно, нормальное взаимодействие с тренерами, с тренером по физподготовке. Никаких новых повреждений, к счастью, нет. Все идет нормально.

- Можно быть на сто процентов уверенным, что Зе Луиш и Боккетти будут в полной боевой готовности к матчу с "Краснодаром" (эту игру в рамках 18-го тура чемпионата России "Спартак" проведет в гостях 5 марта)?

- Да, конечно. По их сегодняшнему состоянию это не вызывает никаких сомнений. 

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