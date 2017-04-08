Михаил Боярский: "Арбитр должен быть честным человеком. Иначе это уже не судья, а мошенник!"

Один из самых известных болельщиков "Зенита", народный артист России Михаил Боярский выразил свое мнение по поводу того, кто из судей должен обслуживать матч 23-го тура чемпионата России, в котором "Спартак" 16 апреля примет на своем поле сине-бело-голубых.

– Не имеет никакого значения, кто будет судить предстоящий матч, – сказал Боярский. – Любой арбитр должен быть порядочным, честным человеком. Если существуют другие варианты, то это уже не рефери, а мошенник! (Любовь КОНЯЕВА)