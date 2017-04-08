16:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Михаил Боярский: "Арбитр должен быть честным человеком. Иначе это уже не судья, а мошенник!"

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Один из самых известных болельщиков "Зенита", народный артист России Михаил Боярский выразил свое мнение по поводу того, кто из судей должен обслуживать матч 23-го тура чемпионата России, в котором "Спартак" 16 апреля примет на своем поле сине-бело-голубых.

– Не имеет никакого значения, кто будет судить предстоящий матч, – сказал Боярский. – Любой арбитр должен быть порядочным, честным человеком. Если существуют другие варианты, то это уже не рефери, а мошенник! (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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higagy

Тысяча чертей!

17:12

Andvaraforce

Глубоко копает, каналья!

17:03

Ботаникум

Как же ты наивно рассуждаешь, "Шляпа"!!! Да где же в ЕРии взять ЧЕСТНЫХ "судей", хотя бы и футбольных???.......

16:57

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