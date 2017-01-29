Матч "Спартак" – "Жилина" посмотрело рекордное количество болельщиков

Прямая трансляция товарищеского матча "Спартак" – "Жилина" (5:1) на официальном канале красно-белых в Youtube собрала у экранов мониторов более 40 000 зрителей, информирует официальный сайт московского клуба. А за сутки игру в записи посмотрели 270 000 болельщиков. Отмечается, что это намного больше, чем любую контрольную встречу российских клубов нынешней зимой.
"А ведь некоторые из наших соседей по таблице РФПЛ иной раз выбирали себе в оппоненты клубы со звучными именами, – говорится в сообщении. – И страсти в этих поединках кипели нешуточные – не чета спокойному течению нашей игры со словаками: уж слишком неравны были силы.
В общем, наши футболисты до сих пор пребывают под впечатлением рекорда, установленного почитателями "Спартака" в нынешнем январе. Многие игроки признались нам, что это еще один и особенно веский повод отдаваться подготовке ко второй части сезона на все сто пятьдесят процентов. Источник вдохновения, если хотите. И дополнительных сил. Спасибо, красно-белая торсида".
Thomas_Boy
Это был флэшмоб.
22:19 29 января
Адекватный Зритель_
merniloskut----Вы,чмыри, еще целых 100 рублей на стадион собрали. А про целлофан - это вам виднее.
21:26 29 января
merniloskut
Адекватный Зритель_ - за канюшню и бамжей всё оплачивает государственный карман, но своих они всё равно хоронят в целлофане и по пояс, ибо остальное разворовывают!
21:14 29 января
Адекватный Зритель_
Эти 270 тыр собрали 758 рублей на памятник Ильину. По сколько там на рыло получается?
20:47 29 января
Don
VentoR, да это biggp1 про бомжей так сказанул, так сказать стебанул их))))))
20:09 29 января
VentoR
biggp1, совет, тебе, да любовь! С твоим мастурбатором.
19:58 29 января
баламошка
А то. И это второй состав Жилины) С первым бы была миллиардная аудитория. Конебомжи - вечные лолы. Никому-то вы, никчёмности, не нужны. Босота и рвань.
19:56 29 января
Jean4
Даешь новый рекорд 31-го, в игре с датским Кобенхавн.
19:48 29 января
Promesov
Как приятно ощущать себя частью истории!))) Если серьезно разницы нет с кем играли. После долгого перерыва хотелось посмотреть на игру Спартака вот и собрались все посмотреть на игру.
19:38 29 января
biggp1
привилегия лузеров - искать псевдопревосходство во всем,где только можно.. женщины нет - зато самый крутой мастурбатор
19:33 29 января
Igocha
с болельщиками спартака никто не сравнится, ну и с командой тоже...
18:52 29 января