Матч "Спартак" – "Жилина" посмотрело рекордное количество болельщиков

Прямая трансляция товарищеского матча "Спартак" – "Жилина" (5:1) на официальном канале красно-белых в Youtube собрала у экранов мониторов более 40 000 зрителей, информирует официальный сайт московского клуба. А за сутки игру в записи посмотрели 270 000 болельщиков. Отмечается, что это намного больше, чем любую контрольную встречу российских клубов нынешней зимой.

"А ведь некоторые из наших соседей по таблице РФПЛ иной раз выбирали себе в оппоненты клубы со звучными именами, – говорится в сообщении. – И страсти в этих поединках кипели нешуточные – не чета спокойному течению нашей игры со словаками: уж слишком неравны были силы.

В общем, наши футболисты до сих пор пребывают под впечатлением рекорда, установленного почитателями "Спартака" в нынешнем январе. Многие игроки признались нам, что это еще один и особенно веский повод отдаваться подготовке ко второй части сезона на все сто пятьдесят процентов. Источник вдохновения, если хотите. И дополнительных сил. Спасибо, красно-белая торсида".