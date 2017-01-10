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Матч с "Црвеной Звездой" планируют посетить более 10 тысяч фанатов "Спартака"

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Более 10 тысяч болельщиков "Спартака" планируют посетить товарищеский матч с "Црвеной Звездой", сообщает официальный сайт клуба. Сегодня белградцы провели переговоры с вице-президентом красно-белых Наилем Измайловым и гендиректором Сергеем Родионовым. Игра состоится 25 марта на стадионе "Црвены Звезды". 

В последний раз клубы встречались 5 сентября 2015 в рамках открытия стадиона "Спартака" - "Открытие Арены". Игра завершилась со счетом 1:1, ее посетили 37 тысяч зрителей. "Црвена Звезда" выразила надежду, что ближайшую игру посетят еще больше фанатов.

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Материалы REN-TV

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