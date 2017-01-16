Массимо Каррера: "Возраст Самедова не смущает, а Луиз Адриану не слабее Бакки"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что доволен подписанием новичков Александра Самедова и Луиза Адриану. По словам итальянца, солидный возраст российского полузащитника его не смущает, а бразильский нападающий еще покажет свое умение забивать голы.

– Вас не смущает возраст Самедова? В этом году ему исполнится 33 года.

– Нет, не смущает. В футбол ведь играет человек, а не его паспорт. Самедов – классный и опытный исполнитель в хорошем физическом состоянии, способный разнообразить нашу атаку. И с мотивацией у него все в порядке, ведь я с ним общался. А без нее в "Спартаке" делать нечего!

– У Луиза Адриану она тоже на уровне?

– Да. Как вы понимаете, с ним тоже говорил.

– А можно подробнее про бразильца? Все-таки не каждый день в РФПЛ приезжает человек из "Милана".

– Этот форвард мне давно импонирует. Уверен, что он способен помочь в достижении целей, которые перед собой ставим. Да, у него в последнее время имелись проблемы с игровой практикой, но есть возможность наверстать упущенное. Применительно к "Милану" в Италии частенько хвалят другого нападающего-легионера – Бакку. Но вот в моем понимании Луиз Адриану ничуть не слабее колумбийца. Верю, что бразилец напомнит всем, как он умеет забивать и работать на общую победу. И очень хорошо, что Луиз будет с нами уже на первом сборе, куда должен прибыть из Москвы вместе со всей командой. (Георгий КУДИНОВ)