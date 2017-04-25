Массимо Каррера: "В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 25-го тура премьер-лиги над "Уралом" (1:0) отметил, что доволен духом команды, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

– Вас устроило физическое состояние игроков? Показалось, что все, кроме Промеса, подсели.

– Играть на третий день нелегко. Чувствуется усталость. Осталось пять матчей... Здесь все решит желание. Считаю, мы провели хороший матч. "Урал" закрывался. И несколько раз остро контратаковал. Мы можем играть лучше, конечно, но главное – это три очка. В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли. Помнить будут только то, какое место мы заняли.

– Как вы настраивали команду после неудачи в Ростове?

– Такие матчи случаются, как бы вы их ни пытались избежать. И нужно правильно на них реагировать. Мы победили, значит, сделали правильные выводы. У меня нет претензий к игрокам в плане их духа.

– В концовке Ещенко несколько раз сфолил, вы на это злились. Почему же Тигиев вышел вместо Самедова, а не вместо Ещенко?

– Потому что Самедов устал. А Ещенко просто мог избежать фола, который привел к опасному "стандарту".

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"