Массимо Каррера: "В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 25-го тура премьер-лиги над "Уралом" (1:0) отметил, что доволен духом команды, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– Вас устроило физическое состояние игроков? Показалось, что все, кроме Промеса, подсели.
– Играть на третий день нелегко. Чувствуется усталость. Осталось пять матчей... Здесь все решит желание. Считаю, мы провели хороший матч. "Урал" закрывался. И несколько раз остро контратаковал. Мы можем играть лучше, конечно, но главное – это три очка. В следующем году никто не вспомнит, как мы сегодня играли. Помнить будут только то, какое место мы заняли.
– Как вы настраивали команду после неудачи в Ростове?
– Такие матчи случаются, как бы вы их ни пытались избежать. И нужно правильно на них реагировать. Мы победили, значит, сделали правильные выводы. У меня нет претензий к игрокам в плане их духа.
– В концовке Ещенко несколько раз сфолил, вы на это злились. Почему же Тигиев вышел вместо Самедова, а не вместо Ещенко?
– Потому что Самедов устал. А Ещенко просто мог избежать фола, который привел к опасному "стандарту".
ЗЮК
dv2205,помни своё место,дрильник.
23:27
Птицuk
Платинум такой идиот, что диву даешься - как мог интернет освоить? Ага, Еськов помог Спартаку тем, что засудил Урал в Питере! :-) Зенит только с помощью судей приблизился к Спартаку на 3 очка, а идиоты всё вопят о том, что они помогают Спартаку!
23:10
dv2205
выиграть за счет автогола - по-чемпионски -- 1 место все прощает а кипрские клубы напомнят истинное место - даже уважаемый Каррера не в силах поставить вменяемую игру
22:59
Platinum1991
Каррера не переживай! Вспомним и напомним, как Спартак добывал ТУХЛЫЕ победы с помощью судейского произвола Будогосского и его шаражки! Они навечно вписаны ПОЗОРНЫМИ строками в историю российского скандального позорного судейства Будогосского и его шаражки! Это ТУХЛАЯ победа Спартака имени скандального арбитра Еськова! Это автогол по всем футбольным правилам УЕФА! Защитник Урала переправил мяч в свои ворота! Уралу не везёт ДВАЖДЫ по вине СКАНДАЛЬНОГО судейства Еськова, что с Зенитом, что со Спартаком! Еськов постарался, НЕ БЕСПЛАТНО, по просьбам газпромовских зайцев и уважил просьбы лукойловских зайцев! Еськов, ценой вопроса, убил и снял СЛИВКИ сразу с двух СКАНДАЛЬНЫХ коррупционных "ЗАЙЦЕВ"! Еськов газпромовским "зайцам" помог украсть победу у Урала, а федуновским "зайцам" помог ослабить Урал! Еськов НЕЗАСЛУЖЕННО удалил трёх игроков, чтобы ОСЛАБИТЬ Урал, в аккурат ко встрече со Спартаком! Знал ведь, что делать! Это не случайно, а ПРЕДНАМЕРЕННО! Это ТУХЛАЯ победа Спартака имени скандального арбитра Еськова! Цена вопроса и вознаграждение сразу от двух ЗАЙЦЕВ - газпромовских и лукойловских! Вот как надо ЧУДИТЬ и наживать судейский капитал на этом БЕЗОБРАЗНОМ судействе!
22:52
regiment
прежде чем все решится в воскресенье, есть ещё завтрашний игровой день, где будет решаться очень многое. у локо ещё выиграть надо
22:51
Птицuk
Да уж, это не игра, а блеватин. Когда в прошлые года чемпионства особенно ЦСКА (Зенит все же играл повеселее) смотрел такие же блевотные победы ЦСКА - не понимал, что наверно есть и болельщики ЦСКА, которые готовы были убить Слуцкого за такие трусливые и бестолковые победы. Ну вот, даже неудобно перед нормальными болельщиками других клубов, которые могут за эту игру обзывать как угодно Спартак - он заслужил. Ну ладно, теперь все определится в воскресение - была такая игра случайностью или напусканием тумана или у спартаковцев на самом деле гири чемпионства на ногах и в головах. Если уж Промес играл хуже всех, не отдал ни одного точно паса и запарывал всю игру - так можно и доиграться.
22:28
trv71
Чемпионств без "мусорных" побед не бывает. Хорошо, что избежали травм и дисквалификаций перед дерби.
22:26