Массимо Каррера: "В Италии помнят Аршавина"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что в Италии самым известным из российских футболистов является бывший полузащитник "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин, сегодня выступающий за "Кайрат". Говоря о работе тренеров в российских клубах, Каррера отметил тактическую выучку "Ростова" и ЦСКА.

– За всю Европу я не скажу, а в Италии помнят, пожалуй, Аршавина, – цитирует ТАСС Карреру. – Если же брать игроков из вашего общего футбола (с постсоветского пространства), то, конечно, у нас вспоминают в первую очередь Андрея Шевченко. Еще Каху Каладзе.

Я не считаю, что в России мало команд, которые грамотно играют с точки зрения тактики. Безусловно, "Ростов" как раз входит в число тех команд, которые следует отметить с положительной стороны. Но и тот же ЦСКА, скажем, тоже хорошо обученная с методической точки зрения команда.