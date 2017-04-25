Массимо Каррера: "Провели хороший матч"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 25-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:0) остался доволен игрой команды. По словам наставника, соперник действовал от обороны, поэтому забить было непросто.

– Сыграли хорошо. Нелегко играть с командами, которые закрываются в обороне. Было несколько моментов, но не смогли забить. Было непросто преодолевать оборону соперника. В целом матч провели хорошо, - отметил Каррера в эфире телеканала "Наш футбол".

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"