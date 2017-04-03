22:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Пока не могу сказать, почему не засчитали гол Боккетти"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (3:2) прокомментировал не засчитанный гол защитника Сальваторе Боккетти. Наставник посетовал, что красно-белые пропустили два мяча после этого эпизода, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- Почему не был засчитан гол Боккетти?

- Еще не пересматривал момент. Объяснить не могу. К сожалению, мысль о спокойном вечере и о том, что мы ведем 3:0, улетучилась быстро.

Почему не засчитан гол Боккетти

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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tirov921

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com

23:26

tigana.1982

Ну конечно, Бокетти же не дергал за руку защитника Оренбурга!

23:23

Волейболюга

Массимо, потому что тут уже всё расписано. А Вы вклинились в разборку тех, кому некто ПОЛОЖИЛ быть чемпионом.

22:57

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