Массимо Каррера: "Пока не могу сказать, почему не засчитали гол Боккетти"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (3:2) прокомментировал не засчитанный гол защитника Сальваторе Боккетти. Наставник посетовал, что красно-белые пропустили два мяча после этого эпизода, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
- Почему не был засчитан гол Боккетти?
- Еще не пересматривал момент. Объяснить не могу. К сожалению, мысль о спокойном вечере и о том, что мы ведем 3:0, улетучилась быстро.
tirov921
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com
23:26
tigana.1982
Ну конечно, Бокетти же не дергал за руку защитника Оренбурга!
23:23
Волейболюга
Массимо, потому что тут уже всё расписано. А Вы вклинились в разборку тех, кому некто ПОЛОЖИЛ быть чемпионом.
22:57