Массимо Каррера: "Пока не могу сказать, почему не засчитали гол Боккетти"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 21-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (3:2) прокомментировал не засчитанный гол защитника Сальваторе Боккетти. Наставник посетовал, что красно-белые пропустили два мяча после этого эпизода, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

- Почему не был засчитан гол Боккетти?

- Еще не пересматривал момент. Объяснить не могу. К сожалению, мысль о спокойном вечере и о том, что мы ведем 3:0, улетучилась быстро.

Почему не засчитан гол Боккетти