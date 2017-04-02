Массимо Каррера: "О возвращении в Италию не думаю, я сконцентрирован на "Спартаке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что смог научиться некоторым вещам у Антонио Конте. Наставник красно-белых ассистировал специалисту в "Ювентусе" и сборной Италии, а в тренерский штаб "Спартака" вошел летом прошлого года. После увольнения Дмитрия Аленичева Каррера возглавил клуб и идет с ним на первом месте в турнирной таблице чемпионата России.
- Антонио - номер один, - цитирует tuttomercatoweb.com Карреру. - Я учился у него работе с командой и, думаю, что-то перенял.
- В "Спартаке" есть говорящие по-итальянски...
- Боккетти, тренер вратарей, Фернанду. И, конечно, Луиз Адриану.
- Из "Милана" в "Спартак". Как у него дела?
- Он неплохо адаптировался. Скоро жду от него 100 процентов.
- Летом вы снова обратите внимание на итальянский трансферный рынок?
- Если будет что-то конкретное. Сейчас мы хотим успешно завершить сезон, потом посмотрим.
- Думаете о возвращении в Италию?
- Честно говоря, нет. Я сконцентрирован на работе со "Спартаком". Надеюсь добиться здесь успеха. У меня еще два года контракта, мне здесь все нравится.
shpasic
у Карреры всё получится. лишь бы Федун помогал, а не мешал. да и ОПГ Ромашка нужно избавиться вовремя.
12:20
Promesov
2 года контракт
12:10