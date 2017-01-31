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Массимо Каррера: "На сборах в ОАЭ у "Спартака" был полуотпуск"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в товарищеском матче над "Копенгагеном" (2:1) отметил, что сегодняшний соперник предстал более подготовленной командой, чем "Жилина". По словам специалиста, на втором сборе в Испании тренировки будут максимально приближены к ритму и темпу чемпионата России.

– Побеждать всегда приятно, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Карреры. – Ребята выполнили тот объем работы, который я от них и ожидал. "Копенгаген" – более подготовленная команда по сравнению с "Жилиной". Нам было удобно работать на сборе в ОАЭ, здесь отличные условия. Мы продолжим подготовку на сборе в Испании.

Будем уделять большее внимание скорости и интенсивности, а также попробуем новые тактические действия. Тренировки будут максимально приближены к ритму и темпу чемпионата России. В Испании будет очень важный сбор. Здесь был, скажем так, полуотпуск.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/99142/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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вперёд Спартак!

kiborg55 На мой взгляд, не глупо сравнивать "тренера" Чернышова и ТРЕНЕРА Карреру, поэтому никаких таблеток не будет. Будет отличные физическая подготовка и тактическая выучка!

14:37 1 февраля

Exsorsist

kiborg55 У тебя опыт видно еще больше, на колесах по жизни видно.

08:42 1 февраля

Ж и в о й

Вперед, Спартак, Вперед!

07:09 1 февраля

kiborg55

вперёд Спартак! А зачем им что-то говорить ? Накачают таблеткам, вот они и побегают какое-то время........ Опыт в этом направлении у них очень большой.

04:36 1 февраля

вперёд Спартак!

Если некоторые футболисты Спартака говорили о высоких физических нагрузках в ОАЭ, а по словам Карреры - это был полуотпуск, то что они скажут в Испании, когда по словам Карреры - начнётся настоящая подготовка?))))))))))))))))))))))

01:58 1 февраля

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