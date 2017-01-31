Массимо Каррера: "На сборах в ОАЭ у "Спартака" был полуотпуск"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в товарищеском матче над "Копенгагеном" (2:1) отметил, что сегодняшний соперник предстал более подготовленной командой, чем "Жилина". По словам специалиста, на втором сборе в Испании тренировки будут максимально приближены к ритму и темпу чемпионата России.

– Побеждать всегда приятно, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Карреры. – Ребята выполнили тот объем работы, который я от них и ожидал. "Копенгаген" – более подготовленная команда по сравнению с "Жилиной". Нам было удобно работать на сборе в ОАЭ, здесь отличные условия. Мы продолжим подготовку на сборе в Испании.

Будем уделять большее внимание скорости и интенсивности, а также попробуем новые тактические действия. Тренировки будут максимально приближены к ритму и темпу чемпионата России. В Испании будет очень важный сбор. Здесь был, скажем так, полуотпуск.