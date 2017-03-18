Массимо Каррера: "На поле всегда выходят 11 футболистов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед гостевым матчем 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" в эфире передачи "Все на футбол" подчеркнул, что его команда будет играть в четыре защитника.
- Какие были кадровые проблемы перед матчем? И как вы их решали?
- На поле всегда выходят 11 человек. Даже если кто-то не может сыграть, есть другие футболисты, которые готовы выйти на поле.
- По какой схеме будет играть "Спартак"?
- 4-2-3-1.
- Почему отказались от идеи играть в пять защитников?
- Потому что сегодня решили играть именно так. В прошлое воскресенье мы тоже не играли в пять защитников.