Массимо Каррера: "На поле всегда выходят 11 футболистов"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед гостевым матчем 20-го тура чемпионата России против "Локомотива" в эфире передачи "Все на футбол" подчеркнул, что его команда будет играть в четыре защитника.

- Какие были кадровые проблемы перед матчем? И как вы их решали?

- На поле всегда выходят 11 человек. Даже если кто-то не может сыграть, есть другие футболисты, которые готовы выйти на поле.

- По какой схеме будет играть "Спартак"?

- 4-2-3-1.

- Почему отказались от идеи играть в пять защитников?

- Потому что сегодня решили играть именно так. В прошлое воскресенье мы тоже не играли в пять защитников.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"