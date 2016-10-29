Массимо Каррера: "Горжусь тем, что тренирую "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после игры 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что гордится своими подопечными. Итальянец также поблагодарил за поддержку болельщиков клуба.

– Первая победа над ЦСКА на своем стадионе? Я очень этому рад, тем более, что речь о дерби, – сказал во флеш-интервью после матча Каррера. – Это еще одна причина поблагодарить за поддержку наших болельщиков, которые являются нашим главным и самым сильным оружием.

Я поблагодарил футболистов за игру, за усилия и работу по ходу всего чемпионата. День за днем растет наш боевой дух. Горжусь тем, что тренирую этих футболистов, потому что они отдают всю душу игре.

Мы понимали, что нас ждет тяжелое дерби, да и все матчи получаются непростыми. Мы играли с сильным коллективом, но ребята молодцы, поскольку при счете 2:1 мы смогли забить еще один мяч и закрыть игру. Погода? Мне не было холодно, потому что я будто сам находился на поле.