20:19 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Горжусь тем, что тренирую "Спартак"

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Сегодня. Москва. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. Красно-белые впервые обыграли красно-синих на "Открытие Арене"."Спартак" победил ЦСКА

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после игры 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что гордится своими подопечными. Итальянец также поблагодарил за поддержку болельщиков клуба.

– Первая победа над ЦСКА на своем стадионе? Я очень этому рад, тем более, что речь о дерби, – сказал во флеш-интервью после матча Каррера. – Это еще одна причина поблагодарить за поддержку наших болельщиков, которые являются нашим главным и самым сильным оружием.

Я поблагодарил футболистов за игру, за усилия и работу по ходу всего чемпионата. День за днем растет наш боевой дух. Горжусь тем, что тренирую этих футболистов, потому что они отдают всю душу игре.

Мы понимали, что нас ждет тяжелое дерби, да и все матчи получаются непростыми. Мы играли с сильным коллективом, но ребята молодцы, поскольку при счете 2:1 мы смогли забить еще один мяч и закрыть игру. Погода? Мне не было холодно, потому что я будто сам находился на поле.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (7)
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bor_bor

Какой достойный человек! Спасибо за праздник, Каррера! Вот у кого спартаковский дух!

21:01

ВСЕНАМАЧТУ

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

20:49

Союз Аполлонович

Jean4 redshark До первых поражений, потом шарфы полетят на поле.________ Были уже поражения. Ты шарфы видел?

20:38

Уткин за Спартак

Победа над "миром животных" стоит того! Спасибо, Каррера! Ты устроил праздник!!! С детства лошадей недолюбливал.

20:38

Jean4

redshark До первых поражений, потом шарфы полетят на поле.

20:31

tarkys

Спасибо Массимо! Теперь можно сказать, Верим!

20:28

redshark

Спасибо тебе, Тренер! Ты наш! И уже НАВСЕГДА!

20:28

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