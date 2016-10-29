Массимо Каррера: "Горжусь тем, что тренирую "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после игры 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:1) отметил, что гордится своими подопечными. Итальянец также поблагодарил за поддержку болельщиков клуба.
– Первая победа над ЦСКА на своем стадионе? Я очень этому рад, тем более, что речь о дерби, – сказал во флеш-интервью после матча Каррера. – Это еще одна причина поблагодарить за поддержку наших болельщиков, которые являются нашим главным и самым сильным оружием.
Я поблагодарил футболистов за игру, за усилия и работу по ходу всего чемпионата. День за днем растет наш боевой дух. Горжусь тем, что тренирую этих футболистов, потому что они отдают всю душу игре.
Мы понимали, что нас ждет тяжелое дерби, да и все матчи получаются непростыми. Мы играли с сильным коллективом, но ребята молодцы, поскольку при счете 2:1 мы смогли забить еще один мяч и закрыть игру. Погода? Мне не было холодно, потому что я будто сам находился на поле.
bor_bor
Какой достойный человек! Спасибо за праздник, Каррера! Вот у кого спартаковский дух!
21:01
ВСЕНАМАЧТУ
ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
20:49
Союз Аполлонович
Jean4 redshark До первых поражений, потом шарфы полетят на поле.________ Были уже поражения. Ты шарфы видел?
20:38
Уткин за Спартак
Победа над "миром животных" стоит того! Спасибо, Каррера! Ты устроил праздник!!! С детства лошадей недолюбливал.
20:38
Jean4
redshark До первых поражений, потом шарфы полетят на поле.
20:31
tarkys
Спасибо Массимо! Теперь можно сказать, Верим!
20:28
redshark
Спасибо тебе, Тренер! Ты наш! И уже НАВСЕГДА!
20:28