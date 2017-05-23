Массимо Каррера: "Чемпионату России не хватает рекламы в Европе"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что чемпионату России для поднятия международной популярности не хватает рекламы и трансляций в европейских странах. Также специалист отметил, что ему и его семье нравится посещать Россию.

– Россия – одна из ведущих стран в мире, тут никаких сомнений нет; другое дело, что кому-то та или иная страна может не подходить по каким-то личным соображениям, но мне вот Россия нравится! – цитирует ТАСС Карреру. – Нравится она и моей семье, а также нашим друзьям, которые посещают Москву.

Что касается зарубежных тренеров и игроков, то мне трудно говорить за них; пожалуй, я бы только отметил, что чемпионату России не хватает рекламы в Европе. Скажем, в Италии его показывали после Euro-2008, но затем перестали. Чемпионаты Англии, Испании, Италии, Германии показывают везде, так что у них объективно больше зрителей по всему миру.