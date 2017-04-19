Малафеев примет участие в массовом забеге в Санкт-Петербурге

Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев примет участие в мероприятии "За бег", которое пройдет 21 мая в нескольких городах России. Голкипер всю карьеру провел в питерском клубе и завершил ее в 2016 году.

- Конечно, побегу в Петербурге, - сказал Малафеев. - Главная задача – обогнать по массовости Москву. Раз в футболе делать этого уже не могу, карьеру закончил, то постараюсь помочь родному городу в другом виде спорта. (Сергей ЦИММЕРМАН)