13:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Малафеев примет участие в массовом забеге в Санкт-Петербурге

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Бывший вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев примет участие в мероприятии "За бег", которое пройдет 21 мая в нескольких городах России. Голкипер всю карьеру провел в питерском клубе и завершил ее в 2016 году.

- Конечно, побегу в Петербурге, - сказал Малафеев. - Главная задача – обогнать по массовости Москву. Раз в футболе делать этого уже не могу, карьеру закончил, то постараюсь помочь родному городу в другом виде спорта. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

А я ввиду отсутствия денежных средств завтра пойду на работу пешком!

13:55

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