Максим Митрофанов: "Газон, который был создан стадионными подрядчиками, – умер"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов рассказал о состоянии газона на стадионе "Санкт-Петербург". Напомним, что 22 апреля питерский клуб должен сыграть на этой арене матч 24-го тура чемпионата России с "Уралом".

– Как играть тестовые матчи, если, по слухам, поле на стадионе "Санкт-Петербург" не готово?

– Не будем вдаваться в подробности, но я могу сказать: то футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, – оно умерло, - приводит "Фонтанка" слова Митрофанова. - То, что есть сейчас, выращивается специалистами "Зенита". Оно сейчас растет не лучшим образом. Потому что инженерные системы поля полностью не работают и не сданы. А еще потому, что пока невозможно открыть крышу по ряду причин. И нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо.

– Почему крышу не открыть?

– Ее обещают открыть числу к 12-му. Но мы потеряли уже две недели, когда газон мог бы расти. А дальше у вас должен возникнуть вопрос: "Оно же выдвижное?". Оно выдвижное, да. Но на той территории, куда оно должно выдвигаться, оргкомитет "Россия–2018" строит временные сооружения, медиагородок. И он останется там до чемпионата мира, поэтому газон не выкатится туда и после Кубка конфедераций.

– Как играть-то – без травы?

– Трава растет. У нас лучшая в стране агротехническая служба. Сделаем все, что можем. Мы не можем не сыграть эти три матча на арене "Санкт-Петербург", так как мы – часть большой футбольной семьи и не можем отказать городу и оргкомитету.