Максим Митрофанов: "Газон, который был создан стадионными подрядчиками, – умер"

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов рассказал о состоянии газона на стадионе "Санкт-Петербург". Напомним, что 22 апреля питерский клуб должен сыграть на этой арене матч 24-го тура чемпионата России с "Уралом".
– Как играть тестовые матчи, если, по слухам, поле на стадионе "Санкт-Петербург" не готово?
– Не будем вдаваться в подробности, но я могу сказать: то футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, – оно умерло, - приводит "Фонтанка" слова Митрофанова. - То, что есть сейчас, выращивается специалистами "Зенита". Оно сейчас растет не лучшим образом. Потому что инженерные системы поля полностью не работают и не сданы. А еще потому, что пока невозможно открыть крышу по ряду причин. И нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо.
– Почему крышу не открыть?
– Ее обещают открыть числу к 12-му. Но мы потеряли уже две недели, когда газон мог бы расти. А дальше у вас должен возникнуть вопрос: "Оно же выдвижное?". Оно выдвижное, да. Но на той территории, куда оно должно выдвигаться, оргкомитет "Россия–2018" строит временные сооружения, медиагородок. И он останется там до чемпионата мира, поэтому газон не выкатится туда и после Кубка конфедераций.
– Как играть-то – без травы?
– Трава растет. У нас лучшая в стране агротехническая служба. Сделаем все, что можем. Мы не можем не сыграть эти три матча на арене "Санкт-Петербург", так как мы – часть большой футбольной семьи и не можем отказать городу и оргкомитету.
РусланИ
агротехническая служба самая лучшая, а газон самый худший. парадокс!
16:54
grroznyi85
Поле выдвижное, но выдвинуть его нельзя. Как это по русски.)))
16:45
zux59
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
16:41
King's Bounty IIII
бамжи ваанючие,нет жизни на болоте !
16:37
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Т.е. ""стадионные подрядчики"" вырастили ДРУГОЙ СОРТ ТРАВЫ, собрали урожай, расфасовали и ........... А теперь бедные--прибедно--несчастные бомжики вынуждены срочно выращивать ФУТБОЛЬНУЮ траву????
16:37
Джин_SM(v3)
Ну давайте теперь убейте его совсем!Неужели вместо трёх игр, нельзя сыграть две или даже одну, чтоб поле перед КК сохранить... Если на КК будет хрень, то всех живьем сожрут же!!!
16:34
Termin79
Маленькие распильчики пошли, Большой то закончился...
16:32
xxx5
Распил бабла продолжается !!!
16:30
maxscorp78
маразм крепчал
16:25
DMaster
Без травы у нас в футбол не играют, да-да.
16:23
merniloskut
У Зе(0)ита крыша дохнет! (вывод) )))
16:17