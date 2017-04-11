16:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Максим Митрофанов: "Газон, который был создан стадионными подрядчиками, – умер"

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Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов рассказал о состоянии газона на стадионе "Санкт-Петербург". Напомним, что 22 апреля питерский клуб должен сыграть на этой арене матч 24-го тура чемпионата России с "Уралом".

– Как играть тестовые матчи, если, по слухам, поле на стадионе "Санкт-Петербург" не готово?

– Не будем вдаваться в подробности, но я могу сказать: то футбольное поле, которое было создано стадионными подрядчиками, – оно умерло, - приводит "Фонтанка" слова Митрофанова. - То, что есть сейчас, выращивается специалистами "Зенита". Оно сейчас растет не лучшим образом. Потому что инженерные системы поля полностью не работают и не сданы. А еще потому, что пока невозможно открыть крышу по ряду причин. И нашему полю не хватает воздуха. Траве плохо.

– Почему крышу не открыть?

– Ее обещают открыть числу к 12-му. Но мы потеряли уже две недели, когда газон мог бы расти. А дальше у вас должен возникнуть вопрос: "Оно же выдвижное?". Оно выдвижное, да. Но на той территории, куда оно должно выдвигаться, оргкомитет "Россия–2018" строит временные сооружения, медиагородок. И он останется там до чемпионата мира, поэтому газон не выкатится туда и после Кубка конфедераций.

– Как играть-то – без травы?

– Трава растет. У нас лучшая в стране агротехническая служба. Сделаем все, что можем. Мы не можем не сыграть эти три матча на арене "Санкт-Петербург", так как мы – часть большой футбольной семьи и не можем отказать городу и оргкомитету.

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2017/04/11/075/

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КОММЕНТАРИИ (11)
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РусланИ

агротехническая служба самая лучшая, а газон самый худший. парадокс!

16:54

grroznyi85

Поле выдвижное, но выдвинуть его нельзя. Как это по русски.)))

16:45

zux59

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com

16:41

King's Bounty IIII

бамжи ваанючие,нет жизни на болоте !

16:37

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Т.е. ""стадионные подрядчики"" вырастили ДРУГОЙ СОРТ ТРАВЫ, собрали урожай, расфасовали и ........... А теперь бедные--прибедно--несчастные бомжики вынуждены срочно выращивать ФУТБОЛЬНУЮ траву????

16:37

Джин_SM(v3)

Ну давайте теперь убейте его совсем!Неужели вместо трёх игр, нельзя сыграть две или даже одну, чтоб поле перед КК сохранить... Если на КК будет хрень, то всех живьем сожрут же!!!

16:34

Termin79

Маленькие распильчики пошли, Большой то закончился...

16:32

xxx5

Распил бабла продолжается !!!

16:30

maxscorp78

маразм крепчал

16:25

DMaster

Без травы у нас в футбол не играют, да-да.

16:23

merniloskut

У Зе(0)ита крыша дохнет! (вывод) )))

16:17

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ