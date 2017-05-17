Лунева прямо с "Петровского" увезли на обследование

Как стало известно "СЭ", голкипера "Зенита" Андрея Лунева увезли прямо со стадиона "Петровский" на обследование в одну из клиник Петербурга во время матча 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0).
Предметом обследования стало колено, которое Лунев повредил в конце первого тайма. Результаты того, насколько серьезно повреждение станут известны завтра.
Напомним, что Лунев получил травму колена после столкновения со штангой. Игрок отбил удар со штрафного и неудачно влетел в ворота. Врачи несколько минут замораживали и бинтовали ногу Лунева, однако после возобновления игры он сам попросил замену. На поле появился Юрий Лодыгин, который не играл с 12 марта этого года, после поражения от "Амкара" (0:1).
Slim Taller
Здоровья Андрею! Очень мне его игра импонирует.Надеюсь,он и в сборной ещё себя проявит.
22:56
Rastan
Здоровья Луневу! Он отлично себя зарекомендовал,правомерно став игроком основы.
22:42