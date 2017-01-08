Лунев посетил "Уфу" после перехода в "Зенит"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев посетил "Уфу", за которую выступал перед переходом в питерский клуб. Трансфер состоялся 23 декабря 2016 года, голкипер подписал контракт с новой командой на 4,5 года. Лунев поблагодарил персонал клуба, своих бывших партнеров по команде и болельщиков "Уфы".

- Благодарен этому клубу. За то, что дали шанс проявить себя, поверили в меня, - приводит пресс-служба "Уфы" слова Лунева. - Хочу сказать спасибо всем: уборщицам, охранникам, пресс-атташе, бухгалтерии... Игрокам отдельное спасибо. Я им это уже все сказал. Спасибо болельщикам за поддержку. Эти полтора года, которые я провел здесь, - лучшие в моей карьере. Я еще буду приезжать к вам. Надеюсь, меня пустите, чашкой чая угостите. Желаю всем успехов и удачи.