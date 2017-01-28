Луиз Адриану, Самедов и Джикия - в "старте" "Спартака" на матч с "Жилиной"

Стал известен стартовый состав "Спартака" на контрольный матч против "Жилины". С первых минут на поле появятся новички красно-белых Георгий Джикия, Александр Самедов и Луиз Адриану.

Полностью состав команды Массимо Карреры выглядит следующим образом: Песьяков, Ещенко, Кутепов, Джикия, Комбаров, Самедов, Зобнин, Фернанду, Мельгарехо, Попов, Луиз Адриану. Запасные: Селихов, Макеев, Кутин, Маурисиу, Ананидзе, Гулиев, Тимофеев, Зуев, Давыдов.

Встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Спартак" – "Жилина"