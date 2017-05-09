Луиз Адриану: "Каррера ценит единство команды"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану отметил, что главный тренер команды Массимо Каррера в подготовке команды уделяет важную роль психологии и дружеским отношениям внутри коллектива. Форвард присоединился к "Спартаку" этой зимой, провел 5 матчей, забил 2 мяча и помог досрочно выиграть чемпионат России.

- Он был игроком и долгое время работал в "Ювентусе", - цитирует ESPN Луиза Адриану. - У него есть своя философия, он ценит единство команды и говорит не делиться на группы. Также он уделает большую роль физподготовке и силен тактически.

Зимой я согласился принять новый вызов, поехать в новый для себя чемпионат в важный момент моей карьеры.