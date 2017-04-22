Луиш Нету: "Судья давал карточки – значит, были причины"

Защитник "Зенита" Луиш Нету после матча 24-го тура премьер-лиги против "Урала" (2:0) отметил, что у судьи, скорее всего, были основания для удалений. Напомним, что по ходу встречи удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба.

– В первом тайме игра шла по принципу "50 на 50". Во втором стали играть лучше, – отметил Нету. – После удаления игроков "Урала" вопрос гола стал вопросом времени. Мяч, правда, долго не шел в ворота. И все же забили, что было очень важно, особенно после поражения от "Спартака". Теперь впереди матчи в Оренбурге и Томске. Надо подготовиться к ним как следует.

– "Зенит" во вторых таймах забивает больше, чем в первых. Почему?

– Не скажу, что весь сезон прошел так. Были и хорошие игры, когда мы сразу уверенно выходили на поле, сразу забивали. В последнее время все действительно идет не так хорошо, как нам бы хотелось. Возможно, как сегодня, не хватало удачи. Даже при моментах в большинстве мяч не заходил долго в ворота. Такое случается. Лучше могли сыграть весной и с ЦСКА, и с "Амкаром". Тоже не все получалось. Все это стало причиной, что мы стали чувствовать себя недостаточно уверенными и сильными. Это тоже влияет на ту игру, что мы сейчас показываем. В этом смысле победа в этом туре была очень важна. На новом стадионе. Мы выиграли в очень сложном матче. Это придаст уверенности в себе в следующих играх.

– Что скажете по поводу трех удалений в "Урале"?

– Я не все смог увидеть. В первом случае – разогревался, готовился выйти на поле. С моего места было видно, что на Смольникове было нарушение. И желтой карточки от судьи в этой ситуации ждал. Во втором случае – не понял, что там произошло и в третьем – тоже. Но если арбитр дал эти карточки, то не без причины.

– Что думаете о поездке в Оренбург, куда "Зенит" отправится впервые?

– Все игры на выезде для нас сложны. В Оренбурге другое качество поля. Так что выигрывать надо будет не столько за счет мастерства, сколько за счет отдачи и взаимовыручки. (Сергей ЦИММЕРМАН)